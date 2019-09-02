В Ивано-Франковске "Шахтер" провел отбор футболистов в свою академию

Будущие футболисты в игре / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В последний день лета на "Хет-трик Арене" в Ивано-Франковске состоялся Shakhtar Talent Day. В совместном мероприятии Shakhtar Social и клубной Академии приняли участие 96 мальчиков 2006 и 2007 года рождения из Ивано-Франковска, Бурштына, Трускавца, Коломыи, Харькова, Рахова, Хмельницкого, Черновцов, Славянска, Львова, Дрогобыча, Ужгорода, Одессы, Луцка, Тернополя и других населенных пунктов страны.

Мечта – играть за "Шахтер". Shakhtar Talent Day дает детям возможность проявить свои навыки в присутствии тренера-селекционера и осуществить мечту, получив приглашение в Академию "Шахтера".

"Тренироваться в Академии ФК "Шахтер", лучшей футбольной академии страны, – мечта многих ребят Украины, – говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова. – Мы создали Shakhtar Talent Day, чтобы дать возможность детям показать свои спортивные способности и пройти просмотр у скаутов "Шахтера". Для Академии клуба такое мероприятие - хорошая возможность найти юные таланты и, возможно, открыть будущих футбольных звезд".

Мероприятие имеет четкий регламент: участники разделены на 6 групп по 16 человек и проводят ряд коротких матчей в формате "4 на 4", а на втором этапе составы формируются согласно набранным баллам. Призы от Shakhtar Social получили Денис Юриков, Назарий Белей, Тимур Коваль, Роман Клюфинский, Василий Довганич, Олег Горбатый, Андрей Омельчишин, Никита Филин, Максим Басараб и Орфей Тимченко, а также Никита Новгородский, юный футболист из Славянска, преодолевший самое дальнее расстояние.

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Вне зависимости от набранных баллов и итоговых результатов, действия ребят оценивает тренер-селекционер Академии "горняков". По итогам Talent Day в Ивано-Франковске на просмотр будут приглашены 8 детей.

"Не первый раз участвую в подобном мероприятии, и с каждым годом талантов становится все больше. В Ивано-Франковске особенно широко представлены ребята из Западного региона страны, – отмечает тренер-селекционер Академии ФК "Шахтер" Василий Попов. - Мы взяли на заметку несколько детей, из них один-двое сто процентов попадут в "Шахтер" 2007 года рождения. Они пройдут просмотр, этап подготовки, а в октябре-ноябре планируем взять их на турнир. Считаю, что ребята готовы конкурировать и усилят нашу команду. Я доволен: кого нужно было увидеть, мы увидели. Считаю, Talent Day стоит проводить в каждом областном центре.

Добавим, Ивано-Франковск – шестой город, где состоялся Shakhtar Talent Day. В 2018 году клуб организовал аналогичные мероприятия в Харькове, Львове, Мариуполе, Черновцах и Запорожье. Попавший в Академию благодаря Talent Day Максим Деркач в минувшем сезоне был одним из лидеров "Шахтера" U14, стал чемпионом Украины и лучшим нападающим сезона, а Николай Огарков из проекта "Давай, играй!" в Доброполье являлся основным защитником этой же "золотой" команды.

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