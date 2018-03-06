ФОТОФАКТ. В Киеве представили мяч женского финала Лиги чемпионов

Сегодня официально представили мяч финала женской Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве. Поединок состоится 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало матча в 19:00.

Пока что в женской Лиге чемпионов время четвертьфиналов. Там пары такие: "Лион" (Франция) – "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия) – "Линчепинг" (Швеция), "Монпелье" (Франция) – "Челси" (Англия), "Вольфсбург" (Германия) – "Славия" (Чехия). Первые матчи пройдут 21 и 22 марта 2017 года, ответные – 28 и 29 марта.

Мужской финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 годов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Украина впервые в истории примет матч такого масштаба, если не учитывать проведение Евро-2012. Киевский финал может стать последним для Европы, поэтому УЕФА хочет устроить незабываемое шоу на "Олимпийском".

Ранее мы давали фото официального мяча мужского финала Лиги чемпионов. Компания-производитель использовала в дизайне мяча традиционные элементы турнира, а также цвета украинского флага.