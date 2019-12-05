В Киеве презентовали канал "Футбол 3": новые турниры точно будут в сетке

В Киеве презентовали канал "Футбол 3" / Фото: Сегодня|Спорт

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В Киеве был приоткрыт занавес вокруг нового телеканала Футбол 3, который появится в эфире в начале следующего года. Гендиректор каналов "Футбол" Александр Денисов рассказал о контенте нового вещателя.

"Футбол 3" – это продолжение семейства каналов "Футбол". Там будет часть того продукта, который присутствует на "Футбол 1/2". У нас есть много контента и мы хотим его показывать по максимуму. Но будет и своя изюминка. Новые лиги и новые турниры. Какие? Пока не можем сказать, нужна еще печать на договорах", – отметил Денисов.

Естественно, что главное событие 2020 года – чемпионат Европы по футболу. Абсолютно все матчи будут показаны на каналах "Футбол". Более того, финал запланирован в качестве 4К. Впервые в истории нашего ТВ!

"Это пробный шар. Хотим посмотреть, какой спрос будет. Ведь стоимость приема сигнала в качестве 4К – 8 тысяч евро, – признался Денисов. – Но нельзя исключать, что найдется возможность и матчи сборной Украины показать в 4К".

Кстати, все поединки украинской национальной команды на чемпионате Европы можно будет посмотреть и на телеканале "Украина". Более того, на общедоступном канале будет показан еще 21 матч Евро-2020. В основном, это поединки, которые начинаются в 22:00.

Также стало известно, что в следующем году "Футбол 1" и "Футбол 2" не будут доступны в общедоступных пакетах. Чтобы смотреть эти каналы, пользователи должны будут оформлять подписку. Ее стоимость – 109 грн в месяц.

Презентация канала Футбол 3 Видео: Сегодня|Спорт

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