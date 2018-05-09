В Киеве выберут хозяев финалов еврокубков 2020 года

В конце мая в столице будет заседать Исполком УЕФА

Ближайшее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 24 мая в Киеве. Оно продлится с 10:00 до 15:00 по местному времени.

Основные вопросы повестки дня:

Назначение хозяев финалов клубных турниров УЕФА в 2020 году (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига чемпионов среди женщин и Суперкубок УЕФА).

Регламент лицензирования клубов и финансового "фэйр-плей" (версия 2018).

Расписание матчей финальной стадии Евро-2020.

Регламент различных юношеских турниров.

Напомним, что 24 мая в Киеве пройдет финал женской Лиги чемпионов, а 26 мая в финальном поединке мужского турнира встретятся "Реал" и "Ливерпуль".

"Реал" победил в напряженном противостоянии с "Баварией" (2:1 на выезде и 2:2 дома). Голы и моменты матча "Реал" – "Бавария" – 2:2 – видео.

А "Ливерпуль", который хоть и проиграл "Роме" со счетом 2:4, вышел в финал благодаря домашней победе – 5:2. Голы и моменты матча "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 – видео.

Напомним, что финальный матч будет обслуживать сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем.