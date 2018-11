В Китае футболиста дисквалифицировали за чесание головы во время исполнения гимна

Нападающий "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли столкнулся с санкциями со стороны Федерации футбола Китая, сообщает Calciomercato.com. Перед началом матча 27-го тура национального первенства с "Шанхай СИПГ" (2:4) во время традиционного исполнения гимна камеры запечатлели бразильского футболиста, когда тот чесал голову.

Федерация расценила этот эпизод как неподобающее поведение и приняла решение наказать форварда дисквалификацией на одну игру.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP