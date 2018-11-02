В Китае футболиста дисквалифицировали за чесание головы во время исполнения гимна

Нападающий "Шаньдун Лунэн" Диего Тарделли столкнулся с санкциями со стороны Федерации футбола Китая, сообщает Calciomercato.com. Перед началом матча 27-го тура национального первенства с "Шанхай СИПГ" (2:4) во время традиционного исполнения гимна камеры запечатлели бразильского футболиста, когда тот чесал голову.

Федерация расценила этот эпизод как неподобающее поведение и приняла решение наказать форварда дисквалификацией на одну игру.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP — Titan Sports Plus (@titan_plus) 31 октября 2018 г.

В нынешнем сезоне китайской Суперлиги Тарделли принял участие в 24 матчах, в которых отметился 17 забитыми мячами и семью результативными передачами. "Шаньдун Лунэн" после 27 туров занимает третье место в турнирной таблице первенства.

В Европе Тарделии успел поиграть за испанский "Бетис", голландский ПСВ и российский "Анжи". На его счету 14 матчей в составе сборной Бразилии и три забитых мяча.

Ранее мы писали, что футболисту "Баварии" пришлось извиняться за костюм на Хэллоуин. Бразилец нарядился в костюм террориста и нарвался на критику в сети.

Также сообщали, что Криштиану Роналду с семьей надел страшные маски на "Хэллоуин". Форвард "Ювентуса", его девушка и четверо детей весело проводят время.