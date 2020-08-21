Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В Кривом Роге представили возрожденный "Кривбасс"

21 августа, 15:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

На футбольной карте Украины снова появился двукратный бронзовый призер

Состоялось официальное представление возрожденного футбольного клуба "Кривбасс" Кривой Рог. Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский поручил Юзику восстановить футбольный клуб в Кривом Роге. Журналистам показали новую форму команды, представили тренерский штаб и персонал клуба, сообщает 1kr.ua.

"Задача поставлена на повышение класса, хотим порадовать зрителей криворожского футбола хорошей, яркой игрой, чтобы болельщиков приходило больше на стадионы, и чтобы футбол в Кривом Роге процветал. Приложим для этого максимум усилий", – сказал новый главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько.

Реклама

"Кривбасс" был основан в 1927 году. В 1999 и 2000 годах криворожский клуб становился бронзовым призером чемпионата Украины и играл в Кубке УЕФА. Также в сезоне 1999/2000 годов "Кривбасс" доходил до финала Кубка Украины. В 2013 году клуб снялся с чемпионата Украины и прекратил свое существование, а спустя два года заявился на первенство Днепропетровский области.

Сегодня Зеленский отреагировал на представление команды и выразил надежду, что скоро наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене".

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, – свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс". Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости.

Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей.

И чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", – написал Зеленский.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Владимир Зеленский Кривбасс Кривой Рог

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять