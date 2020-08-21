В Кривом Роге представили возрожденный "Кривбасс"

Состоялось официальное представление возрожденного футбольного клуба "Кривбасс" Кривой Рог. Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский поручил Юзику восстановить футбольный клуб в Кривом Роге. Журналистам показали новую форму команды, представили тренерский штаб и персонал клуба, сообщает 1kr.ua.

"Задача поставлена на повышение класса, хотим порадовать зрителей криворожского футбола хорошей, яркой игрой, чтобы болельщиков приходило больше на стадионы, и чтобы футбол в Кривом Роге процветал. Приложим для этого максимум усилий", – сказал новый главный тренер "Кривбасса" Геннадий Приходько.

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"Кривбасс" был основан в 1927 году. В 1999 и 2000 годах криворожский клуб становился бронзовым призером чемпионата Украины и играл в Кубке УЕФА. Также в сезоне 1999/2000 годов "Кривбасс" доходил до финала Кубка Украины. В 2013 году клуб снялся с чемпионата Украины и прекратил свое существование, а спустя два года заявился на первенство Днепропетровский области.

Сегодня Зеленский отреагировал на представление команды и выразил надежду, что скоро наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене".

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, – свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс". Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости. Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей. И чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", – написал Зеленский.

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