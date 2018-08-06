В лодке уже двое: в новом сезоне чемпионата Англии стартуют два украинца

Переход Ярмоленко из "Боруссии" в "Вест Хэм" лишь усилил и так повышенный интерес украинских болельщиков к английской Премьер-лиге. Самый популярный чемпионат в Европе собирает под своим крылом лучших футболистов мира, а клубы Туманного Альбиона готовы платить любые деньги, чтобы заманить звезду. Пытаются избавиться от ярлыка "середняк" и "молотобойцы", пригласившие, помимо украинца, еще шесть новичков. Потратил новый клуб Ярмоленко 95 миллионов евро и останавливаться, похоже, не собирается. Впрочем, среди фаворитов сезона-2018/19 команды Андрея пока нет.

КТО ЗА "ЗОЛОТОМ". Букмекеры почти не сомневаются, что "Манчестер Сити" с легкостью защитит титул, хотя этим летом они потратили "всего" 67,8 млн евро, купив из звезд лишь Мареза. Это гораздо меньше, чем за два предыдущих межсезонья эпохи Гвардиолы. Кроме того, "горожане" заработали почти 40 млн на трансферах, не продав ни одного футболиста первой команды. Испанский тренер говорит о претендентах на чемпионство размыто:

"Их много, и мы одни из них. "Ливерпуль" таковым является априори. С такой красивой историей он всегда будет претендовать на чемпионство".

И предупреждает болельщиков: "Мы больше не побьем никаких рекордов в Премьер-лиге. Это невозможно, практически невозможно".

"Ливерпуль" денег на новичков не жалел, выложив более 195 млн на покупку Алисона ("Рома"), Кейта ("Лейпциг"), Фабиньо ("Монако") и Шачири ("Сток Сити"), побив собственный трансферный рекорд. Бразильский кипер, стоивший им почти 73 млн, стал самым дорогим вратарем в истории. "Мерсисайдцев" нельзя назвать непобедимыми, — считает Клопп. — Мы не лучшая команда в мире, но у нас есть особенный стиль игры, и благодаря ему мы по-настоящему хороши".

"Манчестер Юнайтед" купил Фреда у "Шахтера" за 59 млн и 19-летнего хава "Порту" Далота. Моуриньо жаждет большего: "Я хотел бы видеть еще новичков. Но не факт, что это произойдет. Мне нужны еще двое". Также у него есть и другие причины для недовольства: "Я не согласен с датой начала чемпионата. В Италии и Испании играет очень много футболистов, которые участвовали в ЧМ, но они стартуют позже. АПЛ должна была сделать также".

Для смены Конте на Сарри "Челси" раскошелился на 37 млн. Это неустойка (11), выкуп контракта у "Наполи" (5), зарплата коуча за три года (18) и гонорар агенту (3). Взамен лондонцы должны получить атакующий футбол, который вернет команду в борьбу за "золото" и в ЛЧ. В первую очередь новый алленаторе пожелал видеть своего бывшего подопечного по "Наполи" Жоржиньо, стоившего "Челси" 57 млн.

Единственным из фаворитов, кто никого не покупал и не продавал, оказался "Тоттенхэм".

КТО НА НОВЕНЬКОГО. "Вулверхемптон" вернулся в элиту после 6-летнего отсутствия, за которое даже успел побывать в третьем по значимости дивизионе. "Волки" стали победителями Чемпионшипа. Этот клуб называют "проектом Мендеша", одного из самых влиятельных агентов мира, представляющего, в частности, интересы Роналду. За это время подписали 12 португальцев. Возглавляет команду также выходец страны портвейна, старый друг Мендеша, Нуну Эшпириту Санту, который когда-то давно был его первым клиентом.

Валлийский баланс в АПЛ соблюден – вместо вылетевшего "Суонси" в элите оказалась другая команда из Уэльса – "Кардифф Сити". Клуб принадлежит малазийскому бизнесмену Винсенту Тану, который также владеет бельгийским "Кортрейком", боснийским "Сараево" и имеет влияние в недавно созданном ФК "Лос-Анджелес". Команда собрана, в основном, из британцев, также есть габонец, исландец, канадец и датчанин — все без громких имен.

"Фулхэм" – самый старый клуб Лондона (основан в 1879 году) четыре предыдущих сезона провел в Чемпионшипе. Хозяин "дачников", Шахид Хан, самый богатый человек пакистанского происхождения и 70-й в списке богатейших американцев по версии Forbes, сделал капитал на производстве автозапчастей. Под АПЛ арендовали у дортмундской "Боруссии" Шюррле и выложили порядка 60 млн за Сери и Ле Маршана из "Ниццы", Митровича ("Ньюкасл") и Фабри ("Бешикташ"). Но имеют и свою звезду – 18-летнего воспитанника Сессеньона, за которым стоят в очереди все топ-клубы Англии.

MADE IN UKRAINE. Впервые со времен противостояния Ребров – Лужный в АПЛ будут играть сразу два украинца. Правда, Зинченко все еще может покинуть "МанСити": ему не гарантирована игровая практика в составе "горожан". Ярмоленко перешел за 20 млн. "Молотобойцы" строят амбициозный проект под руководством экс-тренера "Реала" и "МанСити" Пеллегрини. Первое украинское дерби этого сезона в рамках Премьер-лиги состоится в 13-м туре, в конце ноября.

Первый тур чемпионата Англии