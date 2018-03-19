В Марокко запустили промо-ролик к ЧМ-2026
Страна готова потратить на мундиаль 16 миллиардов долларов
Королевская марокканская футбольная федерация, которая претендует на проведение чемпионата мира 2026 года, выпустила ролик, рекламирующий Марокко, как одного из претендентов на проведение мирового первенства.
В заявке Марокко отмечается, что $12,6 млрд страна потратит на строительство стадионов, тренировочных площадок, улучшение инфраструктуры и транспортной сети. Из этих средств $3 млрд уйдет на строительство девяти стадионов с нуля, перестройку пяти арен и подготовку 130 тренировочных площадок. Еще $3,2 млрд будет потрачено на строительство гостиниц.
Напомним, в январе 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников чемпионатов мира до 48. Таким образом, в 2026 году впервые мировое первенство пройдет по новому регламенту.
Ранее в СМИ сообщалось, что чемпионат мира 2026 года, скорее всего, состоится за пределами Европы, поскольку ЧМ-2018 должна принять Россия, а мундиаль-2022 – Катар. По принципу ротации континентов следующий чемпионат должен пройти не в Европе, и не в Азии.
Cовместную заявку на проведение ЧМ-2026 также подали США, Канада и Мексика.
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