В Марокко запустили промо-ролик к ЧМ-2026

Королевская марокканская футбольная федерация, которая претендует на проведение чемпионата мира 2026 года, выпустила ролик, рекламирующий Марокко, как одного из претендентов на проведение мирового первенства.

В заявке Марокко отмечается, что $12,6 млрд страна потратит на строительство стадионов, тренировочных площадок, улучшение инфраструктуры и транспортной сети. Из этих средств $3 млрд уйдет на строительство девяти стадионов с нуля, перестройку пяти арен и подготовку 130 тренировочных площадок. Еще $3,2 млрд будет потрачено на строительство гостиниц.

Напомним, в январе 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о принятии решения об увеличении числа участников чемпионатов мира до 48. Таким образом, в 2026 году впервые мировое первенство пройдет по новому регламенту.

Ранее в СМИ сообщалось, что чемпионат мира 2026 года, скорее всего, состоится за пределами Европы, поскольку ЧМ-2018 должна принять Россия, а мундиаль-2022 – Катар. По принципу ротации континентов следующий чемпионат должен пройти не в Европе, и не в Азии.

Cовместную заявку на проведение ЧМ-2026 также подали США, Канада и Мексика.