В Монако назвали стадион в честь Дидье Дешама

Арена "Стад Марке", расположенная в Монако, получила новое название после победы сборной Франции на чемпионате мира-2018. Небольшой стадион, который находится рядом с домашней ареной "Монако" "Луи II", был переименован в "Стад Дидье Дешам" в честь главного тренера национальной команды Дидье Дешама. В торжественной церемонии приняли участие жена и сын специалиста, а также князь Монако Альбер II и около 500 зрителей.

Стоит отметить, что в честь Дешама ранее уже был назван еще один стадион, расположенный в его родном городе Байонна.

Напомним, на ЧМ сборная Франции во второй раз в своей истории и впервые с 1998 года сумела завоевать титул чемпиона мира.

Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.

"Золотой мяч", как лучший футболист ЧМ-2018, получил Лука Модрич. Серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый – нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.