В России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018

Эти деньги должны были пойти на строительство арены в Калининграде

Стадион в Калининграде обошелся бюджету России в 17,75 млрд рублей.. Фото: AFP

В России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018 //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/752/e08/5c4752e08a71e.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/752/e08/5c4752e08a71e.jpg 2019-01-22T19:31:00+02:00 Футбол Эти деньги должны были пойти на строительство арены в Калининграде

В России завели дело на исполняющего обязанности директора ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского по обвинению в хищении 752 миллионов рублей со строительства стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.

По версии следствия, Кушхов и Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми, с целью совершить хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по подготовке стадиона в Калиниграде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов дела ведется расследование.

Стадион "Калининград"

Открыт в 2018 году

Вместимость 35 016 зрителей

Стадион был специально построен для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и обошелся России в 17,75 млрд рублей.

В основу проекта легла концепция "Альянц Арены" – домашней арены мюнхенской "Баварии", но вместимость стадиона уменьшена более, чем в два раза.

Калининград принял четыре матча группового этапа ЧМ-2018. После завершения мундиаля арена стала домом для местной "Балтики".

Ранее мы писали, что чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018, но не заплатили. Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки.

Также сообщалось, что в России задержали мошенника, продавшего поддельные билеты на финал ЧМ-2018 на два миллиона. Злоумышленнику грозит шесть лет тюремного заключения.

Напомним, еще до старта турнира Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказал мнение, что Россия получила право на проведение финальной стадии чемпионата мира-2018 при помощи коррупции.

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Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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