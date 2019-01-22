Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,95
31,76
УКР
Главная   Новости спорта   Новости футбола

В России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018

Сегодня, 19:31

Эти деньги должны были пойти на строительство арены в  Калининграде

Стадион в Калининграде обошелся бюджету России в 17,75 млрд рублей.
Стадион в Калининграде обошелся бюджету России в 17,75 млрд рублей.. Фото: AFP
В России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018 //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/752/e08/5c4752e08a71e.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/752/e08/5c4752e08a71e.jpg Футбол Эти деньги должны были пойти на строительство арены в  Калининграде

В России завели дело на исполняющего обязанности директора ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского по обвинению в хищении 752 миллионов рублей со строительства стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.

По версии следствия, Кушхов и Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми, с целью совершить хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по подготовке стадиона в Калиниграде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов дела ведется расследование.

Стадион "Калининград"
Открыт в 2018 году
Вместимость 35 016 зрителей

  • Стадион был специально построен для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и обошелся России в 17,75 млрд рублей.
  • В основу проекта легла концепция "Альянц Арены" – домашней арены мюнхенской "Баварии", но вместимость стадиона уменьшена более, чем в два раза.
  • Калининград принял четыре матча группового этапа ЧМ-2018. После завершения мундиаля арена стала домом для местной "Балтики".

Ранее мы писали, что чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018, но не заплатили. Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки.

Также сообщалось, что в России задержали мошенника, продавшего поддельные билеты на финал ЧМ-2018 на два миллиона. Злоумышленнику грозит шесть лет тюремного заключения.

Напомним, еще до старта турнира Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказал мнение, что Россия получила право на проведение финальной стадии чемпионата мира-2018 при помощи коррупции.

стадион, футбол, хищение, ЧМ-2018

Вы сейчас просматриваете новость " В России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018, но не заплатили

6 декабря 2018, 15:57

Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки

"Шахтер" и "Динамо" заработали круглую сумму за участие их игроков в ЧМ-2018

4 декабря 2018, 19:53

Украинских грандов на чемпионате мира в России представляли три футболиста

В России задержали мошенника, продавшего поддельные билеты на финал ЧМ-2018 на два миллиона

16 ноября 2018, 17:43

Злоумышленнику грозит шесть лет тюремного заключения

Сборная Франции эффектно отпраздновала с болельщиками победу на ЧМ-2018

10 сентября 2018, 15:48

Торжества устроили после матча Лиги наций с Голландией

Гарри Кейну вручили "Золотую бутсу" лучшего бомбардира ЧМ-2018

8 сентября 2018, 22:45

Футболист получил приз из рук собственного тренера

Изгнанный за "Слава Украине!" Вукоевич вернулся в сборную Хорватии

5 сентября 2018, 09:33

"Динамо" отпустило Огнена Вукоевича в сборную Хорватии перед играми в Лиге наций

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Лучшие спортсменки 2018 года в Украине: голосование болельщиков

7 января, 10:40

Украинские спортсменки в уходящем сезоне собирали медали и помогали соперницам

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой