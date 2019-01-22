В России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018
Эти деньги должны были пойти на строительство арены в Калининграде
В России завели дело на исполняющего обязанности директора ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" Амира Кушхова и ведущего инженера по надзору за строительством Сергея Трибунского по обвинению в хищении 752 миллионов рублей со строительства стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде.
По версии следствия, Кушхов и Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми, с целью совершить хищение бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по подготовке стадиона в Калиниграде. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу. В отношении остальных фигурантов дела ведется расследование.
Стадион "Калининград"
Открыт в 2018 году
Вместимость 35 016 зрителей
- Стадион был специально построен для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года и обошелся России в 17,75 млрд рублей.
- В основу проекта легла концепция "Альянц Арены" – домашней арены мюнхенской "Баварии", но вместимость стадиона уменьшена более, чем в два раза.
- Калининград принял четыре матча группового этапа ЧМ-2018. После завершения мундиаля арена стала домом для местной "Балтики".
Ранее мы писали, что чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018, но не заплатили. Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки.
Также сообщалось, что в России задержали мошенника, продавшего поддельные билеты на финал ЧМ-2018 на два миллиона. Злоумышленнику грозит шесть лет тюремного заключения.
Напомним, еще до старта турнира Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказал мнение, что Россия получила право на проведение финальной стадии чемпионата мира-2018 при помощи коррупции.
Вы сейчас просматриваете новость " В России завели уголовное дело о хищении 742 миллионов при подготовке к ЧМ-2018". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновнику ФИФА обещали взятку при голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2018, но не заплатили
Человек, который должен был передать ему деньги, не отвечал на звонки
В России задержали мошенника, продавшего поддельные билеты на финал ЧМ-2018 на два миллиона
Злоумышленнику грозит шесть лет тюремного заключения
Сборная Франции эффектно отпраздновала с болельщиками победу на ЧМ-2018
Торжества устроили после матча Лиги наций с Голландией
Гарри Кейну вручили "Золотую бутсу" лучшего бомбардира ЧМ-2018
Футболист получил приз из рук собственного тренера