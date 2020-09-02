Как открывают новый футбольный стадион: онлайн из Ковалевки

"Колос" из Ковалевки в прошлом сезоне приятно удивил футбольных болельщиков. Впервые в истории пробившись в высший дивизион чемпионата Украины, команда из села не только смогла удержаться в элите, но и сыграла в верхней шестерке ЧУ и заслужила себе путевку в Лигу Европы!

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Все матчи "Колос" в прошлом сезоне проводил, фактически, на выезде. В основном – на "Оболонь-Арене" в Киеве, иногда – на "Олимпийском". И вот сегодня, 2 сентября, в Ковалевке состоится открытие обновленной арены "Колоса", на которой команда планирует играть поединки Премьер-лиги сезона 2020/2021.

Открытие арены "Колоса" в Ковалевке

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В первом туре Премьер-лиги 2020/2021 "Колос" в Киеве на "Олимпийском" уступил "Шахтеру" – 1:3. Обзор матча и видео всех голов:

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