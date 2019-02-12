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В "Зарю" вернулся голкипер Никита Шевченко

Вчера, 16:05

Голкипер подписал контракт на 2,5 года с луганским клубом

Шевченко снова в "Заре"
Шевченко снова в "Заре". Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
В "Зарю" вернулся голкипер Никита Шевченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d2/d66/5c62d2d669164.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d2/d66/5c62d2d669164.jpg Футбол Голкипер подписал контракт на 2,5 года с луганским клубом

Луганская "Заря" объявила о возвращении в команду голкипера Никиты Шевченко. Контракт с вратарем рассчитан на 2,5 года.

Впервые Никита пришел в "Зарю" в сезоне 2013/14, когда команда еще базировалась в Луганске. Начинал с молодежного состава, затем закрепился в первой команде, став, со временем, основным голкипером "Зари".

За время пребывания в команде, Никита провел в футболке "черно-белых" 60 игр. Одним из ярких моментов карьеры Шевченко были два отбитых 11-метровых удара в выездном матче с "Мольде" в рамках Лиги Европы.

Все это время Никита Шевченко выступал за "Зарю" на правах аренды, а его контракт принадлежал донецкому "Шахтеру". В начале сентября 2018 года перешел на правах аренды во львовские "Карпаты". А теперь уже подписал полноценное соглашение с луганчанами.

Ранее мы писали, что полузащитник Игорь Чайковский подписал контракт с "Зарей" сроком на два с половиной года. Интересно, что это уже третий раз, когда Чайковский будет выступать за "Зарю". Ранее игрок провел в луганском клубе в общей сложности пять лет. 

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Тег вратарь, Заря Луганск, Никита Шевченко

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Источник:

Официальный сайт ФК "Заря"

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