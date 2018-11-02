Видеотрансляция матча молодежного чемпионата "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 13:50

Прямая трансляция центрального поединка чемпионата U-21


В субботу, 3 ноября, донецкий "Шахтер" в Харькове на стадионе "Металлист" встретится с киевским Динамо в рамках 14-го тура чемпионата Украины. За день до "украинского классико" в молодежном чемпионате сыграют команды "Шахтера" и "Динамо" U-21. Матч начнется в 14:00, на нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция поединка. Отметим, что жеребьевка свела "Шахтер" и "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины.

Состав "Шахтера" U-21: Трубин, Конопля, Чаговец, Бондарь, Корниенко, Чех, Меличенко, Кащук, Глагола, Топалов, Кулаков.

Состав "Динамо" U-21: Рудько, Кравченко, Петрусенко, Романчук, Вантух, Андриевский, Булеца, Шпырка, Цитаишвили, Дуэлунд, Русин

В турнирной таблице молодежного чемпионата Украины "Динамо" идет на первом месте, "Шахтер" расположился на третьем, отставая от киевлян на девять очков. 

Ранее своими ожиданиями о матче поделился бывший капитан "Шахтера" Сергей Попов: "В "Динамо" понимают, что разрыв в восемь очков – еще хуже".

А экс-защитник "Динамо" Александр Головко считает, что три очка в матче с "Шахтером" – шанс для "Динамо" вернуться в чемпионскую гонку".
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Сегодня|Спорт

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