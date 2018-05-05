Видеотрансляция матча "Верес" – "Ворскла" в чемпионате Украины

5 Мая 2018, 13:50

Прямая трансляция матча третьей и шестой команд Премьер-лиги


В субботу, 5 мая, во Львове на "Арене Львов" состоится матч 30-го тура чемпионата Украины: ровненский "Верес" примет полтавскую "Ворсклу". Матч между третьей и шестой командами Премьер-лиги начнется в 14:00 и будет транслироваться в прямом эфире онлайн.

После поражений "Шахтеру" и "Динамо" полтавский клуб вплотную подпустил к себе луганскую "Зарю" в турнирной таблице. Теперь между командами расстояние всего в одно очко, но у "Зари" впереди еще матчи против грандов.

В последнем туре "Ворскла" и "Заря" сыграют между собой, поэтому для полтавчан желательно подойти к тому поединку с отрывом хотя бы в три балла.

"Верес" пока не попрощался с надеждами сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы, но для завоевания путевки в еврокубки нужно набирать очки, а с этим у команды из Ровно проблемы – после разделения на шестерки "Верес" не выиграл ни одного матча.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение "Ворскле": коэффициент на победу команды Васлия Сачко 2.30, на ничью – 3.00, на победу "Вереса" – 3.00.

Напомним, в стартовом матче тура "Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Мариуполь", практически похоронив борьбу за золотые медали.
видео, футбол, чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Верес Ровно

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Сегодня|Спорт

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