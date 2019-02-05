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Видеотрансляция спарринга в Испании "Динамо" – "Эстерсунд"

Сегодня, 13:20

Киевляне проведут очередной контрольный матч на втором испанском сборе

Видеотрансляция спарринга в Испании "Динамо" – "Эстерсунд" Футбол Киевляне проведут очередной контрольный матч на втором испанском сборе

Сегодня киевское "Динамо" проведет свой второй контрольный матч на втором зимнем тренировочном сборе. Соперником нашей команды будет шведский клуб "Эстерсунд". Игра состоится на центральном городском стадионе города Марбелья. Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени. Время начала матча было смещено на 30 минут в связи с технической проблемой со стороны "Эстерсунда".

"Динамо" начнет встречу с "Эстерсундом" в таком составе: Бущан – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Че Че, Шапаренко, Цыганков, Вербич – Соль.

"Эстерсунд" был основан 31 октября 1996 года. До 2012-го команда выступала в третьем-четвертом дивизионах страны, а в 2016-м дебютировала в элите шведского футбола – Аллсвенскан. Наивысшим достижением молодого клуба является выигрыш Кубка Швеции 2016 года, благодаря чему "Эстерсунд" дебютировал в еврокубках.

По итогам сезона 2018 года (чемпионат Швеции проводится по системе "весна-осень") "Эстерсунд" занял шестое место, уступив чемпиону – АИКу – 18 очков. Команда, представляющая небольшой одноименный городок (по переписи населения, сделанного в декабре 2015 года, там живут 49 тысяч жителей), выиграла 15 матчей, четыре раза сыграла вничью и 11 раз проиграла, при разнице мячей – 51:39.

Ранее мы писали, что "Динамо" разорвало контракт с сыном экс-тренера сборной Украины. Калитвинцев дебютировал за "Динамо" еще в 17 лет, но так и не смог закрепиться в первой команде.

А перед этим "Динамо" объявило о покупке бывшего нападающего "Реала" Франа Соля. Испанец будет выступать в столичном клубе под номером, который ранее принадлежал Николаю Морозюку.

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Тег видео, футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, Эстерсунд

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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