Виктор Леоненко: "Мбокани упал, будто его срубил комбайн"

Эксперт программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Виктор Леоненко прокомментировал матч "Динамо" – "Мариуполь" (1:1), после которого киевляне фактически прекратили борьбу за золотые медали чемпионата Украины. Виктор Леоненко с 1992 по 1998 год играл в составе "Динамо", трижды признавался футболистом года в Украине.

"Мариуполь" показал неплохой футбол. Если бы еще товарищ Абдула не портил игру! Пусть сам такие пенальти забивает, было бы не так стыдно. Почему "Динамо" не победило? Команда забыла, что требует Хацкевич от игроков. Нужно очень быстро владеть мячом, отдавать партнеру, а этого всего на флангах не было. Каждый показывал, какой он техничный. Футболисты "Мариуполя" спокойно выбивали, еще и умудрились создать три серьезных момента. Пенальти? Здесь я вижу только желтую карточку для Мбокани. Он упал, будто его срубил комбайн", – сказал Леоненко.

Также Виктор Леоненко прошелся по игре лидера чемпионата "Шахтера", отметив проблемы в реализации: "По игре у "Шахтера" нет проблем, но вот только реализация практически на нуле. "Шахтер" ничего не дал создать "Заре", кроме момента Громова в начале игры. Никого не волнует, что "Заря" играла не в оптимальном составе. Это не наши проблемы, пусть об этом думает Юрий Вернидуб. Я же не виноват, что у "Зари" футболисты, которые не думают при отборе мяча и получают глупые карточки. "Заря" в игре против "Шахтера" старалась разрушать. Был единственный момент на восьмой минуте, а дальше атаковал только "Шахтер". Коваленко должен был забивать в своих моментах, пусть день и ночь бьет по воротам. Юри никто не заберет в серьезный клуб, потому что он просит замену после забитого мяча. Еще и удалить его могли", – считает Леоненко.

Напомним, что 9 мая "Динамо" сыграет с "Шахтером" в финале Кубка Украины в Днепре.