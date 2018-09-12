Виктор Скрипник признан лучшим тренером Латвии в августе

48-летний украинский специалист Виктор Скрипник 5 июля возглавил ФК "Рига" и с тех пор его команда не потеряла ни одного очка в чемпионате.

По итогам августа украинец был признан лучшим тренером месяца в Латвии. В августе "Рига" провела 5 матчей, победив с общей разницей мячей 10-1.

Отметим, что команда Скрипника воспользовалась неудачами конкурентов и теперь возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Во время профессиональной футбольной карьеры Скрипник с 1986 по 1996 год играл в запорожском "Металлурге" и "Днепре", а потом перешел в бременский "Вердер".

В этой немецкой команде Скрипник сыграл 138 матчей, забив семь мячей и в сезоне-2003/04 стал чемпионом немецкой Бундеслиги. Кроме того, дважды побеждал в Кубке Германии. За сборную Украины провел 24 матча и забил три гола.

После завершения карьеры украинский специалист работал в системе "Вердера", работая с молодежным составом. С 2014 по 2016 год был главным тренером "Вердера". По ходу сезона возглавил клуб, который боролся за сохранение прописки в Бундеслиге и концу чемпионата уже претендовал на путевку в Лигу Европы. Однако в следующем сезоне дела бременцев снова ухудшились и Скрипник покинул команду.