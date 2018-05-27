Виталий Кварцяный стал главным тренером сельского клуба
Экс-тренер "Волыни" будет работать в Запорожской области
Знаменитый в прошлом наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный будет работать с любителями, но обещает вывести их в Первую лигу за три сезона.
О заключении контракта с Кварцяным сообщил президент "Таврии-Скиф" Сергей Калиман на своей странице в Facebook.
"Контракт подписан!!! Виталий Владимирович пообещал за три сезона вывести "Таврию-Скиф" в Первую лигу…", — написал Калиман.
Кварцяный в 2017 году прервал тренерскую деятельность, покинув "Волынь". Сейчас он является главой Волынской федерации футбола.
"Таврия-Скиф" из села Раздол Михайловского района Запорожской области выступает в чемпионате Украины среди аматоров.
Ранее бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук рассказал, как попал в "Волынь", о странных тренировках и матчах. "Кварцяный сказал, что жить будем в общаге с крысами", – вспоминал Ващук свой период в луцкой команде.
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