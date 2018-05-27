Виталий Кварцяный стал главным тренером сельского клуба

Экс-тренер "Волыни" будет работать в Запорожской области

Знаменитый в прошлом наставник луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный будет работать с любителями, но обещает вывести их в Первую лигу за три сезона.

О заключении контракта с Кварцяным сообщил президент "Таврии-Скиф" Сергей Калиман на своей странице в Facebook.

"Контракт подписан!!! Виталий Владимирович пообещал за три сезона вывести "Таврию-Скиф" в Первую лигу…", — написал Калиман.

Кварцяный в 2017 году прервал тренерскую деятельность, покинув "Волынь". Сейчас он является главой Волынской федерации футбола.

"Таврия-Скиф" из села Раздол Михайловского района Запорожской области выступает в чемпионате Украины среди аматоров.

Ранее бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук рассказал, как попал в "Волынь", о странных тренировках и матчах. "Кварцяный сказал, что жить будем в общаге с крысами", – вспоминал Ващук свой период в луцкой команде.