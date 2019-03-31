Впервые за пять лет не "ПСЖ": "Страсбур" стал победителем Кубка лиги

Судьба французского трофея решилась в серии послематчевых пенальти

"Страсбур" с трофеем. Фото: Twitter

Впервые за пять лет не "ПСЖ": "Страсбур" стал победителем Кубка лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/062/33d/5ca06233daec3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/062/33d/5ca06233daec3.jpg 2019-03-31T09:50:03+03:00 Футбол Судьба французского трофея решилась в серии послематчевых пенальти

Во Франции разыгран первый трофей года. На стадионе "Пьер Моруа" в Лилле состоялся финальный поединок за Кубок лиги, встречались "Страсбур" и "Генгам".

В основное и дополнительное время матча зрители голов не увидели – 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Страсбура" - 4:1.

Для "Страсбура" этот трофей стал четвертым в истории. И таким образом, клуб является вторым по количеству побед в Кубке лиги. Первое место у "Пари Сен-Жермен" - восемь трофеев, пять из которых парижане выигрывали в пяти предыдущих сезонах.

Ранее мы писали, что "ПСЖ" отдал все призовые своему сопернику по Кубку Франции. Клуб отказался от 120 тысяч евро, которые полагались команде за выход в 1/16 финала Кубка Франции, передав их побежденному "Понтиви".

Клуб "Понтиви" выступает в любительском чемпионате Франции в Национальном дивизионе 3, который является пятой по силе лигой в стране. Клуб был основан в 1935 году и играет на муниципальном стадионе, который вмещает 3200 зрителей. Сайт Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков "Понтиви" в 425 тысяч евро.

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