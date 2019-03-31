Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Впервые за пять лет не "ПСЖ": "Страсбур" стал победителем Кубка лиги

Сегодня, 09:50

Судьба французского трофея решилась в серии послематчевых пенальти

"Страсбур" с трофеем
"Страсбур" с трофеем. Фото: Twitter
Впервые за пять лет не "ПСЖ": "Страсбур" стал победителем Кубка лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/062/33d/5ca06233daec3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/062/33d/5ca06233daec3.jpg Футбол Судьба французского трофея решилась в серии послематчевых пенальти

Во Франции разыгран первый трофей года. На стадионе "Пьер Моруа" в Лилле состоялся финальный поединок за Кубок лиги, встречались "Страсбур" и "Генгам". 

В основное и дополнительное время матча зрители голов не увидели – 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Страсбура" - 4:1.

Для "Страсбура" этот трофей стал четвертым в истории. И таким образом, клуб является вторым по количеству побед в Кубке лиги. Первое место у "Пари Сен-Жермен" - восемь трофеев, пять из которых парижане выигрывали в пяти предыдущих сезонах.

Ранее мы писали, что "ПСЖ" отдал все призовые своему сопернику по Кубку Франции. Клуб отказался от 120 тысяч евро, которые полагались команде за выход в 1/16 финала Кубка Франции, передав их побежденному "Понтиви".

Клуб "Понтиви" выступает в любительском чемпионате Франции в Национальном дивизионе 3, который является пятой по силе лигой в стране. Клуб был основан в 1935 году и играет на муниципальном стадионе, который вмещает 3200 зрителей. Сайт Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков "Понтиви" в 425 тысяч евро.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Страсбург, Кубок лиги, Генгам

Вы сейчас просматриваете новость " Впервые за пять лет не "ПСЖ": "Страсбур" стал победителем Кубка лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Наталья Подольская прокомментировала вторую беременность

Фатеева заставила дочь отказаться от новорожденного ребенка

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

20-летняя модель утверждает, что была с Неймаром. Фото

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Операция декларация: назван “меховой король” Рады

Сколько зарабатывают Ольга Бузова и Ксения Бородина

Украина представила высокоточные РК "Нептун" и "Ольха"

Съеденный зверь. Льюис потерпел второе поражение подряд
Загрузка...

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

Вчера, 22:55

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

Вчера, 20:50

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

Вчера, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

Вчера, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Вчера, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Что случилось с родителями Владислава Листьева