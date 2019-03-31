Впервые за пять лет не "ПСЖ": "Страсбур" стал победителем Кубка лиги
Судьба французского трофея решилась в серии послематчевых пенальти
Во Франции разыгран первый трофей года. На стадионе "Пьер Моруа" в Лилле состоялся финальный поединок за Кубок лиги, встречались "Страсбур" и "Генгам".
В основное и дополнительное время матча зрители голов не увидели – 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Страсбура" - 4:1.
Для "Страсбура" этот трофей стал четвертым в истории. И таким образом, клуб является вторым по количеству побед в Кубке лиги. Первое место у "Пари Сен-Жермен" - восемь трофеев, пять из которых парижане выигрывали в пяти предыдущих сезонах.
Ранее мы писали, что "ПСЖ" отдал все призовые своему сопернику по Кубку Франции. Клуб отказался от 120 тысяч евро, которые полагались команде за выход в 1/16 финала Кубка Франции, передав их побежденному "Понтиви".
Клуб "Понтиви" выступает в любительском чемпионате Франции в Национальном дивизионе 3, который является пятой по силе лигой в стране. Клуб был основан в 1935 году и играет на муниципальном стадионе, который вмещает 3200 зрителей. Сайт Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков "Понтиви" в 425 тысяч евро.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Впервые за пять лет не "ПСЖ": "Страсбур" стал победителем Кубка лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"