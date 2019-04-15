Вратарь "Нью-Йорк Сити" забил курьезный гол в свои ворота

Шон Джонсон неудачно остановил мяч и тот отскочил в ворота

"Миннесота" вышла вперед после ошибки голкипера. Фото: Twitter

Голкипер "Нью-Йорк Сити" Шон Джонсон стал автором нелепого автогола в выездном матче регулярного чемпионата MLS с "Миннесотой Юнайтед" (3:3).

Вратарь допустил ошибку на 32-й минуте встречи, получив передачу от партнера по команде. Мяч не шел в ворота "Нью-Йорка", но неудачная игра ногами со стороны Джонсона привела к автоголу.

Ошибка голкипера помогла "Юнайтед" выйти вперед - 3:2. "Сити" смог уйти от поражения благодаря форварду Исмаэлю Таджури, который сравнял счет на 64-й минуте.

"Миннесота", набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, "Нью-Йорк" (5) – 10-й на Востоке.

Забавный автогол был забит в прошлом году в Турции. В матче внутреннего первенства голкипер "Газиантепспора" парировал пенальти, однако команда радовалась недолго. Защитник команды Юнус Эмре Йылмаз на радостях запрыгнул на вратаря, а тот случайно выпустил мяч в свои ворота. Судья гол засчитал.

"Самый нелепый автогол": российский футболист вколотил мяч в свои ворота на юношеской Олимпиаде. В финале турнира по мини-футболу российский футболист мощным ударом отправил мяч в сетку своих ворот.

В сентябре дурацкий автогол был забит в чемпионате Перу. Мяч отлетел к двум защитникам, которые не смогли вынести "снаряд" за пределы штрафной, а вместо этого отправили его в сетку своих же ворот.

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