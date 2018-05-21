Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве

Где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне

Впервые в истории Киев примет финал самого престижного клубного турнира – Лиги чемпионов. Но праздник не ограничится только матчем, несколько дней в столице будут проходить разные мероприятия – от фото с трофеями до автограф-сессий легенд ЛЧ. Чтобы не запутаться во всех этих активностях, мы подготовили мини-гид для болельщиков.

Когда финал? Поединок состоится в субботу 26 мая на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по местному времени. Тут главное не перепутать. Ведь в столице пройдет еще один финал Лиги чемпионов – женской. 24 мая на стадионе "Динамо", начало в 19:00.

Кто играет? Действующий чемпион испанский "Реал" принимает английский "Ливерпуль". За историю турнира "Реал" собрал 12 трофеев, "Ливерпуль" – 5.

Кто споет на церемонии открытия? Перед финальным матчем на "Олимпийском" выступит британская суперзвезда Дуа Липа. Это самая молодая сольная певица, чей ролик в YouTube собрал более миллиарда просмотров. Уроженка Лондона исполнит хиты из своего последнего альбома, включая композиции IDGAF и New Rules.

Кто покажет? В Украине поединок "Реал" – "Ливерпуль" будет показан на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Где посмотреть? Для тех, кто не попал на стадион, в столице организуют массовый просмотр матча. Около 15 000 болельщиков смогут смотреть финал Лиги чемпионов на Контрактовой площади.

У кого взять автограф? За день до финала состоится турнир с участием легенд мирового футбола. Выступят четыре команды:

"Друзья Андрея Шевченко": Александр Шовковский, Евгений Левченко, Зеедорф Кларенс, Билли Уингроу, Джереми Линч, Ия Андрущак. Тренерами команды станут Виталий и Владимир Кличко.

"Легенды "Реала": Ежи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Миятович, Давор Шукер. Тренер команды: Эмилио Бутрагеньо.

"Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер. Тренером выступит Иан Раш.

"Легенды Лиги чемпионов": Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десаи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, игрок Adidas Young Champions. Тренер: Рууд Гуллит.

Турнир будет состоять из двух полуфинальных поединков, матча за третье место и финала, каждый из которых будет включать два тайма по 15 минут. Команды будут играть 5 на 5. В перерывах между играми посетители "Фестиваля чемпионов" смогут взять автографы.

Расписание "Турнира чемпионов":

16.00 – 16.30 – первый полуфинал

16.45 – 17.15 – второй полуфинал

17.30 – 18.00 – матч за третье место

18.15 – 18.45 – финал.

Где перекроют улицы? Частичное перекрытие улиц для автомобилей (улица Крещатик от улицы Михайловской до улицы Богдана Хмельницкого) действует с 12 по 31 мая.

Другие запреты войдут в силу с 25 мая: периметр в радиусе 1,5 километра вокруг Национального спортивного комплекса "Олимпийский" будет пешеходным.

В частности, с 20:00 25 мая по 6:00 27 мая будет запрещено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, улицах Владимирская, Евгения Коновальца, Богдана Хмельницкого и Крещатик.

Напомним, в столичном метро к финалу Лиги чемпионов УЕФА будет курсировать тематический вагон. В нем нарисованы облака на потолке, сиденья пронумерованы и пол сделан в виде футбольного поля, с его центром и зоной ворот.

Кстати, весь коммунальный транспорт будет работать на три часа дольше, и наземный, и метрополитен. Станцию метро "Олимпийская" закроют в 18:00 и до конца финала. Кроме того, для болельщиков предусмотрен бесплатный проезд в коммунальном транспорте на время проведения финала.

Где увидеть футболистов? Команды прибудут в Киев 24 мая после обеда. "Реал" поселится в гостинице "Опера", а "Ливерпуль" выбрал себе "Интерконтиненталь". Естественно, что футболисты прогуляются по Киеву. Но время прогулок пока держится в секрете.

Где потусить с фанатами команд? Meeting Points – место сбора фанатов болельщиков перед матчем: "Реала" – Дворец Украина, "Ливерпуля" – парк Шевченко.

Что будет в фан-зоне? Главная фан-зона Лиги чемпионов разместилась на Крещатике. Официальное открытие 24 мая в 10:40. В этот же день все желающие смогут сделать фото с главными футбольными трофеями – женской и мужской Лиги чемпионов. А вечером выступят разные музыкальные коллективы, в частности группы "ДахаБраха" и "ТНМК".

25 мая будет турнир легенд футбола. После которого выступят Kill the Buzz, Hаrdwell.

В день финала с 14:00 запланированы выступления Fontaliza, Carte Blanche, Indytronics, DJ Omnia.

Кстати, важная информация – финал ЛЧ не будут показывать на Крещатике.

А 27 мая 2018 в фан-зоне еще несколько выступлений, но уже посвященных Дню Киева: шоу барабанов, академическая мужская хоровая капелла им. Ревуцкого, Национальный ансамбль солистов "Киевская Камерата", фольклорно-этнографический ансамбль "Калина", Государственный академический симфонический оркестр Украины, оркестр НАОНИ...