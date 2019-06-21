Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола будут бороться за континентальный трофей

Фото: AFP

21 июня стартует Кубок Африканских наций. Турнир продлится до 19 июня, а финальный поединок состоится на Каирском международном стадионе в столице Египта. Это будет уже 32-й по счету розыгрыш африканского кубка. Титул чемпиона континента будет защищать сборная Камеруна, завоевавшая титул в 2017 году. Изначально турнир должен были принимать камерунцы, но из-за задержек с подготовкой инфраструктуры их лишили этого права.

24 участника финального турнира были разделены на шесть групп по четыре в каждой. В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Полный список участников выглядит следующим образом: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, ДР Конго, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Ангола, Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году. В этом году они являются главными фаворитами у букмекеров: коэффициент, что трофей заберут Салах и компания – 5.00, следом за ними идут Сенегал (7.00) и Нигерия (7.50).

Гол Салаха в финале Лиги чемпионов:

Группа А

21 июня 23:00 Египет – Зимбабве

22 июня 17:30 ДР Конго – Уганда

26 июня 20:00 Уганда – Зимбабве

26 июня 23:00 Египет – ДР Конго

30 июня 22:00 Уганда – Египет

30 июня 22:00 Зимбабве – ДР Конго

Группа В

22 июня 20:00 Нигерия – Бурунди

22 июня 23:00 Гвинея – Мадагаскар

26 июня 17:30 Нигерия – Гвинея

27 июня 17:30 Мадагаскар – Бурунди

30 июня 19:00 Мадагаскар – Нигерия

30 июня 19:00 Бурунди – Гвинея

Группа С

23 июня 20:00 Сенегал – Танзания

23 июня 23:00 Алжир – Кения

27 июня 20:00 Сенегал – Алжир

27 июня 23:00 Кения – Танзания

1 июля 22:00 Кения – Сенегал

1 июля 22:00 Танзания – Алжир

Группа D

23 июня 17:30 Марокко – Намибия

24 июня17:30 Кот-д’Ивуар – ЮАР

28 июня 20:00 Марокко – Кот-д’Ивуар

28 июня 23:00 ЮАР – Намибия

1 июля 19:00 ЮАР – Марокко

1 июля 19:00 Намибия – Кот-д’Ивуар

Группа E

24 июня 20:00 Тунис – Ангола

24 июня 23:00 Мали – Мавритания

28 июня 17:30 Тунис – Мали

29 июня 17:30 Мавритания – Ангола

2 июля 22:00 Мавритания – Тунис

2 июля 22:00 Ангола – Мали

Группа F

25 июня 20:00 Камерун – Гвинея-Бисау

25 июня 23:00 Гана – Бенин

29 июня 20:00 Камерун – Гана

29 июня 23:00 Бенин – Гвинея-Бисау

2 июля 19:00 Бенин – Камерун

2 июля 19:00 Гвинея-Бисау – Гана

1/8 финала

5 июля 19:00 1D – 3B/3E/3F

5 июля 22:00 2A – 2С

6 июля 19:00 2B – 2F

6 июля 22:00 1A – 3C/3D/3E

7 июля 19:00 1B – 3A/3C/3D

7 июля 22:00 1С – 3A/3B/3F

8 июля 19:00 1E – 2D

8 июля 22:00 1F – 2E

1/4 финала

10 июля 19:00 Победитель 1 – Победитель 2

10 июля 22:00 Победитель 7 – Победитель 8

11 июля 19:00 Победитель 3 – Победитель 4

11 июля 22:00 Победитель 5 – Победитель 6

1/2 финала

14 июля 19:00 Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 3

14 июля 22:00 Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 4

Матч за 3-е место

17 июля 22:00

Финал

19 июля 22:00

В Европе определился первый в истории победитель Лиги наций. В финале турнира Португалия обыграла команду Голландии:

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