Все тренеры "Аякса" отстранены от работы после вылета из Кубка Голландии

Марсел Кейзер и оба его помощника будут в ближайшее время уволены

Голландский футбольный клуб "Аякс" объявил на своем сайте, что главный тренер Марсел Кейзер и два его помощника, в том числе бывший игрок команды Деннис Бергкамп, отстранены от работы.

Накануне "Аякс" вылетел из Кубка Голландии. Отмечается, что с тренерами будут проведены переговоры о расторжении контрактов.

Сообщается, что исполнять обязанности главного тренера временно будет Михаэл Рейзигер, а помогать ему будет Винстон Богард.

В турнирной таблице чемпионата Голландии "Аякс" после 17 туров занимает второе место (38 очков), отставая от лидирующего ПСВ на 5 очков. Третий – "Алкмаар" (35 очков).

Ранее мы писали, что летом "Аякс" выражал заинтересованность в трансфере украинского защитника Эдуарда Соболя. Однако в итоге Соболь, права на которого принадлежат "Шахтеру", ушел в аренду в пражскую "Славию".

На днях потерявший память игрок "Аякса" улыбнулся футбольному мячу. Абдельхак Нури никого не узнает, не может говорить и ходить. Напомним, футболист получил травму в товарищеском матче с "Вердером" в июле этого года. В середине второго тайма он упал на газон, не смог подняться и потерял сознание. Врачи оказывали помощь 15 минут, используя дефибрилляторы, пытались восстановить работу сердца. Это удалось, 20-летнего футболиста доставили в больницу. Там же его ввели в состояние комы.