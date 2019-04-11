Выскочки топ-чемпионатов: рассказываем истории успеха команд, удививших в этом сезоне

Корни успехов у команд-сюрпризов этого сезона? "Труффальдино", агент Роналду и "Скайп"

Тренер "Вулверхэмптона" Эшприту Санту. Верховодит в проекте "агента 007". Фото: AFP

Выскочки топ-чемпионатов: рассказываем истории успеха команд, удививших в этом сезоне Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/eee/b4c/5caeeeb4c2823.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/eee/b4c/5caeeeb4c2823.jpg 2019-04-11T10:39:01+03:00 Футбол Корни успехов у команд-сюрпризов этого сезона? "Труффальдино", агент Роналду и "Скайп"

ИТАЛИЯ, "АТАЛАНТА". АТАКА ЛИМФОУЗЛОВ

Команда из Бергамо еще никогда не играла в Лиге чемпионов, но сейчас имеет реальный шанс переписать историю. Тренер Джан Пьеро Гасперини пришел в 2016-м, и уже в дебютном сезоне под его руководством бергамаски заняли четвертое место Серии А, чего ранее им не удавалось никогда. Но тогда они получили путевку в ЛЕ, а сейчас, если финишируют в топ-4, попадут прямиком в групповой раунд ЛЧ. После 31 тура "Аталанта" идет пятой, имея столько же очков, сколько и "Милан", расположившийся в зоне ЛЧ.

"Аталанта" впечатляет атакующим футболом, наравне с "Ювентусом", — это самые результативные команды Серии А (по 64 забитых гола). Способствует этому фантастическая форма трех игроков атаки. Дуван Сапата с 20-ю голами претендует на звание лучшего бомбардира турнира (у Пьонтека и Квальяреллы по 21). Экс-хавбек "Металлиста" Алехандро Гомес — лидер в рейтинге ассистентов (9 голевых передач). А Йосип Иличич имеет 18 очков по системе гол+пас (11+7). Словенец заслуживает отдельного внимания — летом он мог перейти в "Интер", но в июле у него возникли серьезные проблемы со здоровьем — бактериальное заболевание лимфоузлов, что привело к осложнениям. 31-летний футболист не скрывал: "Я пережил ад. Думал, что завершу карьеру". Но он остался в Бергамо, излечился и стал еще сильнее. Как и его команда.

АНГЛИЯ, "ВУЛВЕРХЭМПТОН". МАЛЕНЬКАЯ ПОРТУГАЛИЯ

В 2016-м клуб купила китайская инвестиционная компания "Фосун" за 45 млн фунтов. Первоочередной задачей был выход в АПЛ. Для чего подключили одного из самых могущественных футбольных агентов Жорже Мендеша (менеджер Криштиану Роналду). Он занялся комплектацией и превратил "Вулверхэмптон" в маленькую Португалию. Команду тренирует португалец Нуну Эшпириту Санту, который много лет назад, еще будучи футболистом, стал первым клиентом начинающего агента Мендеша. Нуну и вернул "волков" в АПЛ за один сезон. Сейчас у них на контракте 10 португальцев, два испанца, мексиканец, француз, бельгиец и марокканец — много легионеров из темпераментных стран, потому и футбол "Вулвз" нельзя назвать типичным для Англии.

Консервативные британцы проявили недовольство появлением португальского воротилы в их футболе. Еще год назад владельцы других клубов подбили Футбольную Ассоциацию Англии расследовать влияние Мендеша на "Вулверхэмптон". По правилам ФА, человек не имеет права работать в каком-то из клубов и параллельно заниматься агентской деятельностью. Но проверка не нашла нарушений, установив, что Жорже не занимает должности ни в "Вулвз", ни в китайской компании, владеющей "волками". Хотя 20% акций его детища Gestifute принадлежат дочерней компании Fosun.

Команда Нуну Эшпириту Санту показывает бесстрашие в матчах с фаворитами — в этом сезоне они обыграли "Челси", "Тоттенхэм", дважды "МЮ" (в чемпионате и Кубке), выбили из Кубка "Ливерпуль", а также сыграли вничью с "МанСити", "МЮ", "Арсеналом" и "Челси". "Волки" вылетели из Кубка на стадии полуфинала и максимум, на который могут рассчитывать в АПЛ, – место в зоне ЛЕ, но уже сейчас видно, что это амбициозный проект, который в следующем сезоне попытается замахнуться на большее.



ГЕРМАНИЯ, "АЙНТРАХТ". ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

В силе франкфуртцев, к сожалению, украинский болельщик убедился, когда они выбили "Шахтер" из Лиги Европы. Позже от "орлов" Хюттера пострадал "Интер". Сегодня немецкая команда сыграет в четвертьфинале ЛЕ с "Бенфикой". А в Бундеслиге они реально претендуют на место в зоне ЛЧ. После 28 туров "Айнтрахт" идет на четвертом месте, с отрывом в четыре очка и серией из 11 матчей без поражений. А с учетом всех турниров франкфуртцы не проигрывают уже 15 матчей. Кроме того, только они и "Зальцбург" выиграли все матчи на групповом этапе ЛЕ.

Последний раз "Айнтрахт" финишировал в ТОП-4 Бундеслиги 26 лет назад и с тех пор шесть сезонов провел в низшем дивизионе. Но в прошлом сезоне с тренером Нико Ковачем они выиграли Кубок Германии, в этом его успех развивает Ади Хюттер. Связано это и с расцветом сразу нескольких игроков — Йович борется за звание лучшего бомбардира Бундеслиги (17 голов, у Левандовского — 21). В десятке голеадоров турнира и Себастьян Аллер (14 голов). Он же, Костич и Де Гузман — среди лучших ассистентов (на троих — 24 голевых паса).

ИСПАНИЯ, "ХЕТАФЕ". НЕНАВИСТНАЯ ОБОРОНА

Один из самых молодых клубов, игравших в Примере (36 лет). И один из самых ненавистных. Анхеля Торреса, президента базирующегося в пригороде Мадрида "Хетафе", критикуют за дружбу с боссом "Реала" Флорентино Пересом и отсутствие работы с болельщиками. Менеджмент не предпринимает усилий для установления традиций и аутентичности.

Наивысшее достижение "синих" — 6-е место в Ла Лиге-2011 и четвертьфинал Кубка УЕФА-2008. В 2016-м они вылетели в Сегунду, и команду возглавил Пепе Бордалас, который перед этим вывел в Ла Лигу "Алавес". Что за год проделал и с "Хетафе". В этом сезоне в элите клуб с февраля не покидает зону Лиги чемпионов. При том что по оценке Transfermarkt, "синие" занимают аж 14-е место в суммарной стоимости игроков. Творцом этого успеха все считают именно Бордаласа. Он делает ставку на оборону и дисциплину, его команда — третья по пропущенным голам в чемпионате Испании (27), лучше только "Валенсия" (26) и "Атлетико" (21).

ФРАНЦИЯ, "ЛИЛЛЬ". СКАЙПЯТСЯ С Ф-1

Осенью 2016-го клуб купил люксембуржец испанского происхождения Жерар Лопес. В начале нулевых он одним из первых вложил деньги в Skype, а позже вместе с партнерами заработал на его продаже 3,2 миллиарда долларов. Нынешнее состояние Лопеса оценивается в 500 миллионов евро. Он инвестировал в Формулу-1 (команда "Лотус", которую продал потом за 1 евро) и постепенно переключился на футбол. Одним из первых его решений в "Лилле" было приглашение Марсело Бьелсы главным тренером. При аргентинце по прозвищу Сумасшедший "доги" едва не вылетели в низший дивизион. Как-то Бьелса попросил отпустить его на несколько дней, чтобы проведать в Аргентине умирающего друга, но не получил разрешение президента и самовольно покинул расположение команды. Лопес решил разорвать контракт, а суд обязал тренера заплатить 300 тысяч евро за нарушение договора. Спасать "Лилль" пригласили Кристофа Галтье, который ранее 8 лет проработал в "Сент-Этьене". В прошлом сезоне они лишь на одно очко опередили "Тулузу", которая покинула Лигу 1. Но если "под Бьелсу" Лопес потратил более 50 миллионов евро на усиление, то прошлым летом — лишь 2,4 млн. У Галтье фантастическим образом проявляет себя Николя Пепе, стоивший два года назад "догам" 10 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 18 голов и сделал 9 ассистов. Его оценивают в 80 млн евро, и есть клубы, готовые заплатить столько — в частности "Бавария" и "МЮ".

С декабря прошлого года "Лилль" занимает второе место в чемпионате Франции. "ПСЖ" им не догнать – до парижан расстояние в 20 очков, но и "Лион" они опережают на 5 очков, стремясь к возвращению в Лигу чемпионов.

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АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.