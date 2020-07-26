"Я только разогреваюсь!": 38-летний Ибрагимович продлит контракт с "Миланом"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом. 38-летний швед решил остаться в итальянском гранде на год после того, как стало известно, что главный тренер Стефано Пиоли согласился продлить свой контракт. Ибрагимовичу, который за свою более чем 20-летнюю карьеру успел поиграть в "Мальме", "Аяксе", "Ювентусе", "Интере", "Барселоне", "ПСЖ", "Милане", "МЮ" и даже американском "Гэлакси", через два месяца исполнится 39 лет. В таком возрасте большинство футболистов завершают карьеру и уже не играют на высоком уровне.

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"Так вы думаете, что я закончил, что моя карьера скоро завершится? Вы меня не знаете. Всю жизнь мне приходилось бороться. Никто не верил в меня, поэтому я должен был верить в себя. Некоторые люди хотели сломить меня, но они только сделали меня сильнее. Другие хотели меня эксплуатировать, они только сделали меня умнее. Но теперь вы думаете, что я закончил? Всем вам я могу сказать только одно. Я не такой, как вы. Я – Златан Ибрагимович, и я просто разогреваюсь", – сказал Ибрагимович, выложив видео в Twitter.

В 18 матчах за "Милан" в сезоне 2019-2020 форвард забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость ветерана в 2,8 миллиона евро.

Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан":

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