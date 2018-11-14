Юрий Вирт поработал в "Рухе" всего два месяца

Винниковский "Рух" объявил об уходе с поста главного тренер Юрия Вирта. По заявлению клуба, у специалиста закончился контракт. После переговоров стороны пришли к решению дальше не продолжать сотрудничество. Кто возглавит клуб, пока не известно.

В июле 2012 году Вирт завершил игровую карьеру, после чего работал тренером одной из молодежных команд донецкого "Металлурга", затем в 2015-м перешел на должность тренера в основную команду "Стали" (Каменское). В дальнейшем Вирт возглавлял ровенский "Верес", который тренировал с лета 2017-го до конца года.

Напомним, что Юрий Вирт стал главным тренером "Руха" в конце сентября. За это время команда провела 7 матчей (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения). После первого круга "Рух" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее мы писали, что бывший главный тренер ФК "Львов" Жилмар был уволен из клуба из-за того, что у него нет лицензии "Pro". Он больше не может работать главным тренером в чемпионате Украины.

Кроме того, бывший тренер киевского "Арсенала" Фабрицио Раванелли назвал причину своего ухода из клуба.