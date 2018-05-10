"Ювентус" громит "Милан" в финале Кубка Италии

В финале Кубка Италии "Ювентус" разгромил "Милан". Поединок прошел в среду в Риме и завершился со счетом 4:0. Таким образом, команда Массемилиано Аллегри завоевала первый в 2018 году трофей.

В составе победителей дубль сделал Медхи Бенатия (55-я и 64-я минуты), еще один гол забил экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста (60). На 76-й минуте собственные ворота поразил игрок "Милана" и бывший нападающий "Днепра" Никола Калинич.

"Ювентус" в 13-й раз в истории выиграл Кубок Италии.





































"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

"Ювентус" - "Милан" - 4:0. Фото AFP

Напомним, что "Ювентус" близок к завоеванию чемпионства в Серии А. За два тура до окончания чемпионата Италии команда занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Наполи" на шесть очков: для официального оформления титула осталось набрать всего одно очко. "Милан" идет на шестой строчке и пытается удержаться в "зоне еврокубков", опережая идущую седьмой "Аталанту" всего на одно очко.

"Ювентус" в этом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух игр уступил "Реалу", хотя и был близок к сенсации в ответной игре: после домашний 0:3 туринцы на выезде выигрывали 3:0, но пропустили гол с пенальти на последних минутах матча. "Милан" вылетел в 1/8 финала Лиги Европы, проиграв "Арсеналу" оба матча (0:2 дома и 1:3 на выезде).