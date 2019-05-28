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За договорные матчи задержан экс-игрок "Реала": ставки делались в Украине

28 мая, 15:59

Полиция считает Рауля Браво главарем криминальной группировки

Рауль Браво выигрывал с "Реалом" ЛЧ
Рауль Браво выигрывал с "Реалом" ЛЧ. Фото: AFP

В Испании прошли аресты футболистов Примеры и Сегунды, а также членов криминальной организации, которые могут быть причастны к проведению договорных матчей. Они подозреваются в незаконных ставках и мошенничестве.

Среди арестованных – завершивший карьеру этим летом полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес, экс-форвард "Лас-Пальмаса" и "Нумансии" Карлос Аранда, хавбек "Уэски" Самуэль Саис, защитник "Депортиво" Иньиго Лопес и бывший защитник мадридского "Реала" Рауль Браво, который считается главарем криминальной группы.

Рауль Браво дважды с "Реалом" выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Лиге чемпионов.

Полиция также задержала президента "Уэски" Агустина Ласаосу и главу медицинского штаба клуба Хуана Карлоса Галиндо Ланусу.

Расследование касается подозрительных матчей, проведенных с 2016 по 2018 год. По словам президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса, работа над этим делом велась на протяжении года. "Пока я не могу вам ничего сказать, потому что это секретная информация, и полиция продолжает работу. Это очень болезненная ситуация, которая бьет по клубам. Но самое важное – покончить с коррупцией в футболе", - приводит слова Тебаса Marca.

Испанские СМИ называют матчи, которые находятся под подозрением. Основная игра, по которой состоялись задержания - "Уэска" – "Химнастик". Вышедшая к тому моменту в Примеру "Уэска" уступила дома со счетом – 0:1, клуб из Таррагоны благодаря этой победе отдалился от зоны вылета. При счете 0:0 был зафиксирован аномальный всплеск ставок на победу гостей в Украине и странах Азии.

Вторая игра, по которой проводится расследование, состоялась в этом сезоне. "Валенсия" в последнем туре Примеры в гостях обыграла "Вальядолид" (2:0) и попала в Лигу чемпионов.

Полиция также рассматривает еще восемь матчей Примеры и Сегунды на договорной характер.

Ранее мы писали о волна скандальных задержаний в Грузии: в деле с договорняками замешан бывший клуб Фоменко.

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Тег Реал Мадрид, договорной матч, Уэска

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Спорт сегодня , sport24.ru

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