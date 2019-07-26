Расстрелян в плену "ДНР": за 16-летней жертвой боевиков закрепили первый номер в клубе Первой лиги

Краматорский "Авангард" увековечил память своего юного голкипера Степана Чубенко, убитого боевиками

Степан Чубенко. Фото: Официальный сайт ФК "Авангард" Краматорск

Клуб Первой лиги Украины "Авангард" увековечил память своего вратаря Степана Чубенко, который был расстрелян в 2014 году в плену так называемой "ДНР". Краматорский клуб изъял из обращения первый игровой номер и закрепил за погибшим в 16-летнем возрасте голкипером. Украинская ассоциация футбола (УАФ), в свою очередь, начиная с сентября 2019 года, будет проводить ежегодный турнир среди краматорских футбольных школ в память о погибшем игроке.

Степан Чубенко родился в Краматорске и выступал за юношеский состав местной команды. В 2014 году футболиста задержали на вокзале Донецка то ли за желто-синию ленту на рюкзаке, то ли за шарф "Карпат". После нескольких дней пыток Чубенко был расстрелян.

Как сообщалось ранее, боевика т.н. "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве 16-летнего подростка Степана Чубенко, выпустили из-под стражи в оккупированном Крыму. Об этом заявила мать расстрелянного боевиками школьника – Сталина Чубенко, выразившая надежду, что "Украина этого просто так не оставит".

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