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"Заря" бьет бронзовых призеров Премьер-лиги: обзор матча против "Александрии"

26 мая, 22:40

Команда Юрия Вернидуба пропустила первой, но смогла сравнять счет, а затем победить

"Заря" обыграла "Александрию"
"Заря" обыграла "Александрию".

В 31 туре украинской Премьер-лиги "Заря" в Запорожье обыграла "Александрию" со счетом 3:1. Команда Юрия Вернидуба пропустила первой, но смогла отыграться и победить. В последнем туре "Заря" сыграет с "Мариуполем". В свою очередь, "Александрия" 30 мая сыграет с "Динамо" на своем поле.

"Заря" – "Александрия" – 3:1 (2:1)
Голы: Громов (29), Лунев (44), Хомченовский (68) – Довгий (12)
Желтые карточки: Вернидуб (22), Громов (58), Чайковский (74), Силас (83) – Гречишкин (6), Лучкевич (20), Бухал (49), Бабогло (58)

"Заря": Шевченко; Белый; Вернидуб; Тымчик; Чайковский; Хомченовский; Силас; Михайличенко; Громов (Иванович, 88); Караваев; Лунев (Кабаев, 71)
"Александрия": Рудик; Стецков (Шастал, 57); Бабогло; Микицей; Довгий; Гречишкин; Лучкевич; Дедечко (Банада, 79); Протасов (Ситало, 72); Бухал; Пономарь

Напомним, что "Шахтер" за три тура до завершения чемпионата Украины гарантировал себе чемпионство. Кроме того, команда Паулу Фонсеки в этом сезоне завоевала и Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" (4:0).


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Сегодня|Спорт

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