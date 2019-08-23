Защитник нарасхват: сразу восемь клубов из Испании хотят подписать игрока сборной Украины

Василий Кравец / Фото: Getty Images

Защитник "Леганеса" Василий Кравец может на правах аренды продолжить карьеру во втором по силе чемпионате Испании.

Такие клубы как "Альмерия", "Малага", "Луго", "Кадис", "Реал Овьедо", "Жирона" и "Альбасете" называют претендентами на Василия Кравца. При этом наиболее вероятным вариантом для арендного соглашения об украинце El gol digital считает "Сарагосу", которая в прошлом сезоне заняла 15-е место в турнирной таблице. Судьба игрока должна определиться в ближайшее время.

Отметим, что Василий уже выступал за "Луго" в прошлом сезоне. Вот так происходила презентация украинского игрока в клубе:

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Кстати, контракт украинского защитника Василия Кравца с "Леганесом" рассчитан до лета 2023 года.

Также мы сообщали, что Зидан пригрозил уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. "Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду", – заявил француз.

Напомним, мадридский "Реал" в отсутствие Андрея Лунина провалил Лигу чемпионов:

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