Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Защитник нарасхват: сразу восемь клубов из Испании хотят подписать игрока сборной Украины

23 августа, 12:44

Кравец уйдет в аренду

Василий Кравец

Василий Кравец / Фото: Getty Images

Защитник "Леганеса" Василий Кравец может на правах аренды продолжить карьеру во втором по силе чемпионате Испании.

Такие клубы как "Альмерия", "Малага", "Луго", "Кадис", "Реал Овьедо", "Жирона" и "Альбасете" называют претендентами на Василия Кравца. При этом наиболее вероятным вариантом для арендного соглашения об украинце El gol digital считает "Сарагосу", которая в прошлом сезоне заняла 15-е место в турнирной таблице. Судьба игрока должна определиться в ближайшее время.

Отметим, что Василий уже выступал за "Луго" в прошлом сезоне. Вот так происходила презентация украинского игрока в клубе:

Реклама

В тренде
День Независимости: как Украина отмечает праздник
24 августа отмечаем День Независимости Украины 2019 Фото: goodfon

Кстати, контракт украинского защитника Василия Кравца с "Леганесом" рассчитан до лета 2023 года.

Также мы сообщали, что Зидан пригрозил уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. "Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду", – заявил француз.

Напомним, мадридский "Реал" в отсутствие Андрея Лунина провалил Лигу чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Леганес Василий Кравец Луго

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
Видео голов и обзор матча АЗ –
Видео голов и обзор матча АЗ – "Мариуполь" в Лиге ЕвропыФутбол
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...