Защитник "Шахтера" Иван Ордец встретился с тренером мадридского "Атлетико"

Футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец в одной из социальный сетей показал совместное фото с главным тренером мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. По всей видимости, защитник "горняков" и тренер второй команды чемпионата Испании встретились в одном из ресторанов на отдыхе. Судя по последним снимкам Ордеца в Instagram, он с женой проводит время в ОАЭ.

Интересно, что как раз на днях в СМИ появилась информация о заинтересованности в Ордеце иностранных клубов. Правда, речь шла не об Испании, а об английской Премьер-лиге. Якобы представители "Брайтона" и "Кристал Пэлас" просматривали Ивана Ордеца в выездном поединке с "Манчестер Сити", а затем и в матче в Харькове, в котором "МанСити" потерпел единственное поражение в сезоне.

Напомним, что в начале 2017 года Иван Ордец женился на девушке Елизавете, с которой встречался пять лет. Зимой Молодожены расписались, а свадьбу перенесли на лето.

Ранее в сентябре стало известно, что Диего Симеоне продлил контракт с "Атлетико" до 2020 года. Аргентинец возглавляет мадридский клуб с 2011 года.