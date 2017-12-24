Защитник "Шахтера" Иван Ордец встретился с тренером мадридского "Атлетико"

Сегодня, 11:23

Иван Ордец сделал совместное фото с Диего Симеоне

Иван Ордец и Диего Симеоне. Фото Instagram
Иван Ордец и Диего Симеоне. Фото Instagram

Футболист донецкого "Шахтера" Иван Ордец в одной из социальный сетей показал совместное фото с главным тренером мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. По всей видимости, защитник "горняков" и тренер второй команды чемпионата Испании встретились в одном из ресторанов на отдыхе. Судя по последним снимкам Ордеца в Instagram, он с женой проводит время в ОАЭ.

Интересно, что как раз на днях в СМИ появилась информация о заинтересованности в Ордеце иностранных клубов. Правда, речь шла не об Испании, а об английской Премьер-лиге. Якобы представители "Брайтона" и "Кристал Пэлас" просматривали Ивана Ордеца в выездном поединке с "Манчестер Сити", а затем и в матче в Харькове, в котором "МанСити" потерпел единственное поражение в сезоне.

Напомним, что в начале 2017 года Иван Ордец женился на девушке Елизавете, с которой встречался пять лет. Зимой Молодожены расписались, а свадьбу перенесли на лето.

Ранее в сентябре стало известно, что Диего Симеоне продлил контракт с "Атлетико" до 2020 года. Аргентинец возглавляет мадридский клуб с 2011 года.
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