"Зенит" уволил главного тренера Роберто Манчини

С итальянским специалистом клуб не попал в Лигу чемпионов

Питерский "Зенит" и главный тренер команды Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

"Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая", – говорится в сообщении "Зенита".

Манчини возглавил "Зенит" летом 2017 года, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на два. Под руководством 53-летнего специалиста "Зенит" провел 44 официальных матча, в которых одержал 21 победу, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

"Зенит" в матче заключительного 30-го тура чемпионата России в воскресенье примет "СКА-Хабаровск", уже лишившийся прописки в элитном дивизионе на будущий сезон. После 29 матчей петербургский клуб с 50 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны и уже потерял шансы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Ранее в СМИ сообщалось, что Манчини подпишет двухлетний контракт с Итальянской федерацией футбола и возглавит сборную Италии.