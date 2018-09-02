Жена бывшего главы ФФУ пришла в кафе в пижаме

Мария Конькова рассказала, что она – за "здоровый пофигизм" и думает нанять девушек для подпевки

Супруга бывшего главы Федерации футбола Украины (ФФУ) Анатолия Конькова Мария – активный пользователь социальных сетей. Мария часто выкладывает фотографии с многочисленных путешествий. А в субботу Конькова рассказала, что пришла в кафе на завтрак в пижаме.

"Придя на завтрак в кафе в пижаме, я всерьез задумалась нанять девочек на беквокал, чтобы на каждое мое "мне пофиг" они подпевали: "ооооу, ей так пофиг". Я за здоровый пофигизм, осталось только перестать есть с телефоном в руках. C добрым утром", – написала Мария в Instagram.

Напомним, что экс-президент ФФУ Анатолий Коньков женился прошлым летом. Избранницей бывшего руководителя украинского футбола стала 32-летняя уроженка Узбекистана Мария Раупова, которая моложе Конькова на 36 лет. Пара венчалась в Киево-Печерской лавре.

Кстати, в сентябре прошлого года у Конькова в Киеве угнали автомобиль, о чем писала Мария в соцсетях. О том, удалось ли супругам найти авто, девушка не сообщала.

Коньков возглавлял украинский футбол с 2012 по 2015 год, после чего был уволен с поста главы ФФУ.