Жена Уэйна Руни пригрозила футболисту разводом

Если нападающий американского клуба "Ди Си Юнайтед" не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, то может лишиться семьи

Уэйн Руни с женой и детьми. Фото: Instagram.com

Жена Уэйна Руни пригрозила футболисту разводом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/676/53a/5c667653a7d9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/676/53a/5c667653a7d9d.jpg 2019-02-15T10:21:00+02:00 Футбол Если нападающий американского клуба "Ди Си Юнайтед" не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, то может лишиться семьи

Колин Руни, жена экс-нападающего сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, готова к разводу с футболистом. Супруга форварда рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку победить алкогольную зависимость, но ничего не изменилось. Колин поставила мужу ультиматум – либо Уэйн отправится на реабилитацию, либо она подаст на развод, утверждает таблоид The Sun.

За 10 лет семейной жизни брак Уэйна и Колин несколько раз оказывался на грани краха из-за алкоголя. В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца. Несколько дней назад в США прилетела ее мать, чтобы поддержать дочь в трудный момент. У Уэйна и Колин четверо детей.

В декабре прошлого года Руни оштрафовали за появление на публике пьяным и нецензурную брань. Нападающий играет за "Ди Си Юнайтед" с июня 2018 года.

Это не первый скандал для Руни с употреблением алкоголя. В 2017 году футболист был остановлен полицией графства Чешир за рулем "Фольксвагена Жук", который принадлежит не ему. Перед задержанием Руни веселился в баре неподалеку от его дома, где он танцевал на столах и пел песни группы Oasis. На следующий день после ареста его отпустили под залог.

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Источники: The Sun , Eurosport Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.