Жена Уэйна Руни пригрозила футболисту разводом
Если нападающий американского клуба "Ди Си Юнайтед" не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, то может лишиться семьи
Колин Руни, жена экс-нападающего сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, готова к разводу с футболистом. Супруга форварда рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку победить алкогольную зависимость, но ничего не изменилось. Колин поставила мужу ультиматум – либо Уэйн отправится на реабилитацию, либо она подаст на развод, утверждает таблоид The Sun.
За 10 лет семейной жизни брак Уэйна и Колин несколько раз оказывался на грани краха из-за алкоголя. В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца. Несколько дней назад в США прилетела ее мать, чтобы поддержать дочь в трудный момент. У Уэйна и Колин четверо детей.
В декабре прошлого года Руни оштрафовали за появление на публике пьяным и нецензурную брань. Нападающий играет за "Ди Си Юнайтед" с июня 2018 года.
Это не первый скандал для Руни с употреблением алкоголя. В 2017 году футболист был остановлен полицией графства Чешир за рулем "Фольксвагена Жук", который принадлежит не ему. Перед задержанием Руни веселился в баре неподалеку от его дома, где он танцевал на столах и пел песни группы Oasis. На следующий день после ареста его отпустили под залог.
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