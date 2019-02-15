Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Жена Уэйна Руни пригрозила футболисту разводом

Сегодня, 10:21

Если нападающий американского клуба "Ди Си Юнайтед" не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, то может лишиться семьи

Уэйн Руни с женой и детьми
Уэйн Руни с женой и детьми. Фото: Instagram.com
Жена Уэйна Руни пригрозила футболисту разводом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/676/53a/5c667653a7d9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/676/53a/5c667653a7d9d.jpg Футбол Если нападающий американского клуба "Ди Си Юнайтед" не пройдет курс реабилитации от алкоголизма, то может лишиться семьи

Колин Руни, жена экс-нападающего сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, готова к разводу с футболистом. Супруга форварда рассчитывала, что переезд в США поможет любимому человеку победить алкогольную зависимость, но ничего не изменилось. Колин поставила мужу ультиматум – либо Уэйн отправится на реабилитацию, либо она подаст на развод, утверждает таблоид The Sun.

За 10 лет семейной жизни брак Уэйна и Колин несколько раз оказывался на грани краха из-за алкоголя. В начале этой недели журналисты заметили Колин в магазине без обручального кольца. Несколько дней назад в США прилетела ее мать, чтобы поддержать дочь в трудный момент. У Уэйна и Колин четверо детей.

В декабре прошлого года Руни оштрафовали за появление на публике пьяным и нецензурную брань. Нападающий играет за "Ди Си Юнайтед" с июня 2018 года.

Это не первый скандал для Руни с употреблением алкоголя. В 2017 году футболист был остановлен полицией графства Чешир за рулем "Фольксвагена Жук", который принадлежит не ему. Перед задержанием Руни веселился в баре неподалеку от его дома, где он танцевал на столах и пел песни группы Oasis. На следующий день после ареста его отпустили под залог.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег развод, жена, футболист, Уэйн Руни

Вы сейчас просматриваете новость " Жена Уэйна Руни пригрозила футболисту разводом". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

The Sun , Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дэвида Бекхэма вызвали в суд за разговоры по телефону за рулем

Сегодня, 09:55

Прохожий засек легендарного футболиста с телефоном за рулем – теперь Дэвид отправится в суд

Игрок "Леванте" арестован за причастность к семи преступлениям

9 февраля, 13:04

Тоньо Гарсия на днях продлил контракт с клубом, за который выступает с 2014 года

И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике

Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Бриджит Бардо написала письмо Петру Порошенко

Захарова пришла в ярость из-за слов Цимбалюка о голодной России

В сети сообщили о гибели важного офицера РФ на Донбассе
Загрузка...

Греческие полицейские жестко избили фанатов "Динамо"

Сегодня, 08:43

Во время поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом" полицейские от души поработали дубинками

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

13 февраля, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

13 февраля, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

13 февраля, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

12 февраля, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Лолита Милявская раскрыла тайны рождения особенной дочери

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание

ПриватБанк отключил самую популярную услугу