Жена украинского футболиста откровенной фотосессией сообщила о беременности

Сегодня, 11:56

Девушка скрывала свое положение, пока животик полностью не округлился

Вильма. Фото Instagram
Вильма. Фото Instagram

Полузащитник "Мариуполь" Сергей Болбат скоро станет отцом. Об этом сообщила его супруга Вильма на своей странице в Instagram.

При этом девушка долгое время скрывала беременность, фотографируясь не в полный рост, но все же решила рассказать о будущем пополнении в семье. Для этого будущая мама снялась в нижнем белье.

"Да, да, не зря все мои последние селфи по пояс", – прокомментировала фотосессию Вильма.

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Напомним, что Сергей и Вильма женились в июне 2017 года. Свадьбу парочка отгуляла в Киеве, хотя на тот момент Болбат играл в Бельгии за "Локерен".

Ранее Вильма порадовала своих подписчиков в Instagram пикантными снимками с отдыха на островах в Карибском море. Супруга Болбата прогуливалась по пляжу в разных купальниках.

Интересно, что в одном интервью Вильма призналась, что любит носить одежду своего парня.

В Украине Болбат выступал за "Шахтер", "Металлург" Д и "Металлист". Также на его счету один матч в составе сборной Украины. В текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, пять голов и одна результативная передача в составе "Мариуполя".
футбол, Сергей Болбат, WAGs

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Источник:

Сегодня|Спорт

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