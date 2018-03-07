Жена украинского футболиста откровенной фотосессией сообщила о беременности

Девушка скрывала свое положение, пока животик полностью не округлился

Полузащитник "Мариуполь" Сергей Болбат скоро станет отцом. Об этом сообщила его супруга Вильма на своей странице в Instagram.

При этом девушка долгое время скрывала беременность, фотографируясь не в полный рост, но все же решила рассказать о будущем пополнении в семье. Для этого будущая мама снялась в нижнем белье.

"Да, да, не зря все мои последние селфи по пояс", – прокомментировала фотосессию Вильма.

Напомним, что Сергей и Вильма женились в июне 2017 года. Свадьбу парочка отгуляла в Киеве, хотя на тот момент Болбат играл в Бельгии за "Локерен".

Ранее Вильма порадовала своих подписчиков в Instagram пикантными снимками с отдыха на островах в Карибском море. Супруга Болбата прогуливалась по пляжу в разных купальниках.

Интересно, что в одном интервью Вильма призналась, что любит носить одежду своего парня.

В Украине Болбат выступал за "Шахтер", "Металлург" Д и "Металлист". Также на его счету один матч в составе сборной Украины. В текущем сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах, пять голов и одна результативная передача в составе "Мариуполя".