Зинченко и Гвардиола выиграли первый трофей в "Манчестер Сити"

Футболисты "Манчестер Сити" разгромили лондонский "Арсенал" в финале Кубка английской лиги.

Воскресный матч на стадионе "Уэмбли" завершился со счетом 3:0. Голы забили Серхио Агуэро (18-я минута), Венсан Компани (58) и Давид Сильва (65).

"Манчестер Сити" в пятый раз в истории завоевал Кубок английской лиги и выиграл первый турнир под руководством Хосепа Гвардиолы, который тренирует команду с 2016 года.

Также первый трофей в составе "горожан" завоевал украинский полузащитник Александр Зинченко. Правда, весь поединок он провел на лавке запасных.

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 0:3

Голы: Агуэро (18), Компани (58), Сильва (65)

"Арсенал": Оспина, Мустафи, Косьельни, Монреаль (Колашинац, 26), Чемберс (Уэлбек, 65), Озил, Рэмзи (Ивоби, 73), Уилшер, Джака, Бельерин, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Браво, Компани, Данило, Уокер, Отаменди, Гюндоган, Фернандиньо (Бернарду Силва, 52), Сильва, де Брюйне, Сане (Габриэл Жезус, 77), Агуэро (Фоден, 89).

Предупреждения: Бельерин (24), Рэмзи (32), Фернандиньо (36), Чемберс (47), Компани (80), Уилшер (88).

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" готовит новый контракт для Зинченко с повышенной зарплатой