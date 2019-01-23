Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в финал Кубка лиги

"Горожане" по сумме двух матчей прошли "Бертон"

Зинченко вышел на поле в стартовом составе. Фото: AFP

Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в финал Кубка лиги //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8e0/e5c/5c48e0e5cb30b.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8e0/e5c/5c48e0e5cb30b.jpg 2019-01-23T23:47:29+02:00 Футбол "Горожане" по сумме двух матчей прошли "Бертон"

"Манчестер Сити" стал финалистом Кубка английской лиги. Сегодня в ответном поединке 1/2 финала "МанСити" в гостях минимально обыграл "Бертон", представляющий третий по силе дивизион Англии. Единственный гол в матче забил Серхио Агуэро на 26-й минуте. Напомним, что первый полуфинальный матч закончился уверенной победой "Манчестер Сити" - 9:0. Один из голов тогда забил украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко.

Сегодня Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут. 22-летний игрок сборной Украины выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года, но сезон 2016/2017 он провел в аренде в голландском ПСВ. В прошлом сезоне Зинченко вместе с "Ман Сити" стал чемпионом Англии.

Соперником "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги станет победитель второго полуфинала, в котором сыграют "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Напомним, в первом матче 1/2 финала турнира "Тоттенхэм" обыграл "Челси" со счетом – 1:0. Второй матч состоится 24 января.

Ранее мы писали, что Зинченко принес победу "Манчестер Сити" в Кубке лиги. "Горожане" в серии пенальти обыграли "Лестер".

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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