Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в финал Кубка лиги
"Горожане" по сумме двух матчей прошли "Бертон"
"Манчестер Сити" стал финалистом Кубка английской лиги. Сегодня в ответном поединке 1/2 финала "МанСити" в гостях минимально обыграл "Бертон", представляющий третий по силе дивизион Англии. Единственный гол в матче забил Серхио Агуэро на 26-й минуте. Напомним, что первый полуфинальный матч закончился уверенной победой "Манчестер Сити" - 9:0. Один из голов тогда забил украинский полузащитник "горожан" Александр Зинченко.
Сегодня Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 67 минут. 22-летний игрок сборной Украины выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года, но сезон 2016/2017 он провел в аренде в голландском ПСВ. В прошлом сезоне Зинченко вместе с "Ман Сити" стал чемпионом Англии.
Соперником "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги станет победитель второго полуфинала, в котором сыграют "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Напомним, в первом матче 1/2 финала турнира "Тоттенхэм" обыграл "Челси" со счетом – 1:0. Второй матч состоится 24 января.
Ранее мы писали, что Зинченко принес победу "Манчестер Сити" в Кубке лиги. "Горожане" в серии пенальти обыграли "Лестер".
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