Знаменитого "зубастика" Роналдо выписали из больницы

Бразильский футболист попал в госпиталь во время отдыха на Ибице

Легендарный бразильский нападающий Роналдо 14 августа был выписан из больницы на испанской Ибице, куда был доставлен в конце прошлой неделе. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на полученные данные от администрации клиники, где проходил лечение двукратный чемпион мира.

Отмечается, что Роналдо покинул учреждение через запасной выход, чтобы избежать контактов с репортерами.

Во время чемпионата мира 2018 года Роналдо сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади. Помимо Роналдо, на совместной фотографии с Путиным оказались президент ФИФА Джанни Инфантино, а также известные футболисты Лотар Маттеус, Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Дмитрий Булыкин и Алексей Смертин.

Ранее мы писали о том, как бывший нападающий "Интера" и сборной Бразилии Роналдо назвал главного тренера национальной команды Египта Эктора Купера худшим наставником, с которым ему приходилось работать.

Интересно, что "зубастик" до сих пор является кумиром для футболистов. Так, уругвайский футболист сделал себе тату с изображением Роналдо. Абель Эрнандес – победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая.