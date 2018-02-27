Знаменитому футболисту "Динамо" грозит 12 лет тюрьмы за долги перед одноклубником

Сегодня, 12:28

Долг Ващука перед Гусевым тянется уже более 10 лет

Владислав Ващук. Фото Facebook
Владислав Ващук. Фото Facebook

Против бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Владислава Ващука завели дело по обвинению о мошенничестве. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Глава профсоюза футболистов Олег Печерный.

"Сегодня возбуждено уголовное дело в отношении Влада Ващука по статье 190 часть 5, мошенничество. Срок по такой статье предусматривает от 6 до 12 лет с конфискацией всего имущества. Мы уверены, что дело дойдет до суда, и мошенник понесет заслуженное наказание, – написал он.

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Печерный пояснил, что Ващук в 2007 году одолжил у тогдашнего своего одноклубника Олега Гусева 50 тысяч долларов и не вернул. Гусев намерен вернуть деньги и отдать их на благотворительность.

Интересно, что в конце прошлого года неизвестные обстреляли машину полузащитника Дениса Гармаша. Сразу же в СМИ появились слухи, что причиной стали долги футболиста на тотализаторе. Позже сам футболист опроверг эту информацию. Я ничего никому не должен. У меня нет врагов. Я действительно не могу представить кто и с какой целью мог это сделать", – рассказал Денис Гармаш.
долги, футбол, уголовное дело, Владислав Ващук, Олег Гусев

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Сегодня|Спорт

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