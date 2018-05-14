Знаменитый аргентинский футболист Карлос Тевес анонсировал завершение карьеры
Футболист не намерен сразу после завершения карьеру работать тренером
Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что намерен уйти из футбола после того, как отработает контракт с родным клубом. Соглашение 34-летнего аргентинского форварда с клубом из Буэнос-Айреса рассчитано до 31 декабря 2019 года.
"Я уйду из футбола, когда мой контракт с "Бокой" подойдет к концу, – цитирует Canal 13 Тевеса. – "В другое время я скучал по клубам, когда уходил из них. В этот раз все не так. Я не стану уходить в другой клуб и завершу карьеру в футболке "Боки".
Я не хочу завершать карьеру, чтобы сразу стать тренером или директором. Для начала я должен подготовиться к этой роли".
Напомним, Тевес выступает на профессиональном уровне с 2001 года. За это время он выступал за "Бока Хуниорс", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Шанхай Шеньхуа". В общей сложности за профессиональную карьеру он завоевал 20 трофеев, включая титулы чемпиона Аргентины, Бразилии, Англии и Италии.
В декабре 2016 года футболист перешел в китайский "Шанхай Шэньхуа", где, по информации СМИ, зарабатывал около 40 миллионов евро за сезон, будучи самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Перед переездом в Азию Тевес решил жениться на женщине, которая родила ему троих детей.
А спустя месяц после переезда Карлос разочаровался жизнью в Китае. Футболист никак не мог привыкнуть к китайской еде, привычкам и образу жизни. В начале января Тевес вернулся в Аргентину.
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