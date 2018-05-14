Знаменитый аргентинский футболист Карлос Тевес анонсировал завершение карьеры

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что намерен уйти из футбола после того, как отработает контракт с родным клубом. Соглашение 34-летнего аргентинского форварда с клубом из Буэнос-Айреса рассчитано до 31 декабря 2019 года.

"Я уйду из футбола, когда мой контракт с "Бокой" подойдет к концу, – цитирует Canal 13 Тевеса. – "В другое время я скучал по клубам, когда уходил из них. В этот раз все не так. Я не стану уходить в другой клуб и завершу карьеру в футболке "Боки".

Я не хочу завершать карьеру, чтобы сразу стать тренером или директором. Для начала я должен подготовиться к этой роли".

Напомним, Тевес выступает на профессиональном уровне с 2001 года. За это время он выступал за "Бока Хуниорс", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Шанхай Шеньхуа". В общей сложности за профессиональную карьеру он завоевал 20 трофеев, включая титулы чемпиона Аргентины, Бразилии, Англии и Италии.

В декабре 2016 года футболист перешел в китайский "Шанхай Шэньхуа", где, по информации СМИ, зарабатывал около 40 миллионов евро за сезон, будучи самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Перед переездом в Азию Тевес решил жениться на женщине, которая родила ему троих детей.

А спустя месяц после переезда Карлос разочаровался жизнью в Китае. Футболист никак не мог привыкнуть к китайской еде, привычкам и образу жизни. В начале января Тевес вернулся в Аргентину.