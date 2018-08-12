Знаменитый футболист Роналдо госпитализирован в Испании

Сегодня, 15:24

Бразилец попал в больницу с диагнозом пневмония

Роналдо. Фото AFP
Роналдо. Фото AFP

Обладатель "Золотого мяча" 1997-го и 2002-го годов Роналдо госпитализирован в Испании, где он проводил свой отдых. Так. по сведениям sport.es, известный в прошлом футболист поступил в одну из больниц Ибицы еще в пятницу вечером. Там бразильцу был поставлен диагноз – пневмония.

Уже в субботу легендарный футболист был переведен по его же запросу в частную клинику Nuestra Señora del Rosario, где он и находится на текущий момент времени.

Во время чемпионата мира 2018 года Роналдо сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади. Помимо Роналдо, на совместной фотографии с Путиным оказались президент ФИФА Джанни Инфантино, а также известные футболисты Лотар Маттеус, Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Дмитрий Булыкин и Алексей Смертин.

Ранее мы писали о том, как бывший нападающий "Интера" и сборной Бразилии Роналдо назвал главного тренера национальной команды Египта Эктора Купера худшим наставником, с которым ему приходилось работать.

Интересно, что "зубастик" до сих пор является кумиром для футболистов. Так, уругвайский футболист сделал себе тату с изображением РоналдоАбель Эрнандес – победитель Кубка Америки-2011 в составе сборной Уругвая.
футбол, пневмония, Роналдо

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Источники:

soccernews.ru, Сегодня|Спорт

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