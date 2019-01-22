Знаменитый легкоатлет Усейн Болт не будет продолжать футбольную карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион попытается стать успешным бизнесменом

Усейн Болт. Фото: AFP

Знаменитый легкоатлет Усейн Болт не будет продолжать футбольную карьеру //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/749/9c5/5c47499c56ec6.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/749/9c5/5c47499c56ec6.jpg 2019-01-22T18:51:00+02:00 Футбол Восьмикратный олимпийский чемпион попытается стать успешным бизнесменом

Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт дал понять, что не станет продолжать футбольную карьеру. Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс", но не смог достичь договоренности по условиям контракта и покинул команду. Также ямаец отказался от двухлетнего контракта с мальтийским клубом "Валетта".

"Я не хочу сказать, что не справился должным образом с поставленной задачей, но думаю, что не сделал все так, как должен был. Но я извлек урок и чему-то научился. Это был интересный опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от легкой атлетики. Это было весело, пока не кончилось.

Я делаю много разных вещей, но спортивная карьера для меня закончилась. Я перехожу к другим делам, у меня много проектов. Сейчас я стараюсь стать успешным бизнесменом", – приводит слова Болта ESPN.

32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.

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