Знаменитый турецкий тренер Фатих Терим возглавил "Галатасарай"

Терим в четвертый раз стал главным тренером стамбульского клуба

Фатих Терим стал главным тренером турецкого "Галатасарая". Пост главного тренера клуба стал вакантным 18 декабря, когда в отставку был отправлен хорватский специалист Игор Тудор. Подробности соглашения с Теримом не сообщаются.

Ранее 64-летний турецкий специалист трижды возглавлял стамбульскую команду – в 1996-2000, 2002-2004 и 2011-2013 годах. Под руководством Терима "Галатасарай" шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок Турции и становился обладателем Кубка УЕФА. Последним местом работы тренера была сборная Турции, которую он покинул в июле после дракит на курорте.

"Галатасарай" после 16 туров с 32 очками занимает третье место в таблице чемпионата Турции, отставая на одно очко от клуба "Истанбул Башакшехир" и уступая по дополнительным показателям "Фенербахче".

Напомним, что в октябре прошлого года Фатих Терим говорил: "Искренне хочу, чтобы сборные Турции и Украины вместе вышли в финальную часть ЧМ-2018". В итоге в отборе на чемпионат мира-2018 в своей группе Украины заняла третье место, а Турция – четвертое. Обе команды пролетели мимо финальной стадии ЧМ.

Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür!