Золотое конфетти, селфи и Бедняков: как "Шахтер" отмечал исторический дубль

"Горняки" обошли "Динамо"по количеству завоеванных титулов в истории независимой Украины

В последнем украинском классико сезона "Шахтер" и "Динамо" вчера сыграли вничью 1:1. А после на стадионе в Харькове было яркое шоу-награждение и праздничный концерт для "горняков". Титул чемпионов Украины они оформили еще в предыдущем туре. Он стал для них 34-м в независимой Украине (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Едва команды покинули поле, в центре арены была сооружена чемпионская арка-подиум, с установленным в ней чемпионским кубков. Из подтрибунного тоннеля к ней вела оранжевая дорожка в эмблемах "Шахтера". Пока "горняки" приводили себя в порядок, зрителей развлекал известный шоумен и давний болельщик "Шахтера" Андрей Бедняков. Он сыпал шутками-экспромтами, типа: "Вот здесь, где я сейчас стою, до сих пор пахнет Витей Коваленко", а его помощники расфутболивали по трибунам подарочные мячи.

Награждать чемпионов вышли глава УПЛ Томас Гримм и вице-президент ФФУ Олег Протасов.

А затем очень оригинально стали выходить триумфаторы сезона. Сначала появились администраторы, медработники, менеджмент "горняков"- все в оранжево-черных клубных футболках с цифрой 34 на спине и своими фамилиями. Они образовали живой коридор, по которому проследовал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, а за ним, по одному начали выходить футболисты. Сначала все вратари, потом защитники, опорники и т.д. Выход каждого сопровождался залпом из пиро-пушек. Некоторые из игроков шли со смартфонами в руках, снимая все происходящее на память. Получив медали, они поднимались на подиум. За футболистами – шеренга тренеров, замыкаемая Паулу Фонсекой. И, наконец, капитан команды Тайсон. Когда он поднял над головой чемпионский кубок, расставленные вокруг пьедестала пневмопушки дали несколько залпов золотого конфетти. А Пятов и Хочолава откупорили большие бутылки шампанского и принялись с флангов орошать партнеров пенными струями. Потом были многочисленные селфи с Кубком, круг почета с остановками почти у каждого сектора и бессмертная We are the champions!

Обзор матча "Шахтер" – "Динамо":

