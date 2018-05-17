Звезда "Реала" перед финалом Лиги чемпионов в Киеве закрутил роман с любительницей фото топлес

Сегодня, 13:49

Аккаунт девушки в Instagram пестрит соблазнительными фото


Испанские СМИ распространили информацию, что новой подругой вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио стала София Сьюскун – участница одного из популярных в стране реалити-шоу. Несмотря на то, что официального подтверждения эта новость пока не получила, многие издания уже поспешили представить шикарную шатенку в качестве новой подруги игрока "Королевского клуба".

Не исключено, что девушка приедет поддержать футболиста в Киев на финале Лиги чемпионов, где "Реал" встретится с "Ливерпулем".

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Ранее девушка лидера "Реала" Криштиану Роналду похвасталась завораживающим декольте. Джорджина Родригес поучаствовала в откровенной фотосессии и поделилась снимками на странице в Instagram.

А вот полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард остался без возлюбленной – горячая мулатка Джена Фрумс не простила игроку "МЮ" измену. Как сообщает пресса, Лингард изменил своей девушке с 32-летней Леони Борек после поражения "МЮ" в декабре прошлого года. Тем не менее, Джена не стала сразу же разрывать отношения с футболистом, пытаясь их сохранить.

А в начале года стало известно, что игрок "ПСЖ" Хатем Бен-Арфа закрутил роман с Мисс Вселенной Ирис Миттенар. Парочка познакомилась в одном из ресторанов Парижа, а недавно появилась на обложке местных журналов.
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Источники:

soccernews.ru, Сегодня|Спорт

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