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Звезду "Барселоны" оштрафовали за горы мусора в съемном доме

Сегодня, 12:05

Усман Дембеле оштрафован за то, что оставил съемный дом в Германии с мусором во всех комнатах

Усман Дембеле
Усман Дембеле. Фото: Instagram
Звезду "Барселоны" оштрафовали за горы мусора в съемном доме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c5e/b9a/5cac5eb9a8129.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c5e/b9a/5cac5eb9a8129.jpg Футбол Усман Дембеле оштрафован за то, что оставил съемный дом в Германии с мусором во всех комнатах

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии. Француз покинул съемное жилище в 2017 году, когда перешел из "Боруссии" в "Барселону". По данным источника немецкого издания Bild, футболист оштрафован на десять тысяч евро.

"После его отъезда это был не дом, а мусорный бак. Мусор был в каждой комнате. Когда я вошел в дом, мне стало страшно", – цитирует издание владельца дома Герда Вайссенберга, который первоначально требовал 21 тысячу евро компенсации.

Напомним, что в конце прошлого года появились сообщения, что "Барселона" готова избавиться от Усмана Дембеле. Футболист мало общается с одноклубниками, слишком много играет в компьютерные игры и при этом регулярно опаздывает на тренировки и командные собрания.

Тогда "Барселона" планировала получить за Дембеле не менее 100 миллионов евро в случае трансфера, хотя в 2017 году каталонский клуб заплатил за Дембеле 105 миллионов евро и может выплатить дополнительные 40 миллионов в качестве бонусов. Но в итоге Усман остался в команде. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.

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Тег футболист, Боруссия Дортмунд, Усман Дембеле

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Источники:

Bild , Сегодня|Спорт

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