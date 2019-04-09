Звезду "Барселоны" оштрафовали за горы мусора в съемном доме
Усман Дембеле оштрафован за то, что оставил съемный дом в Германии с мусором во всех комнатах
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии. Француз покинул съемное жилище в 2017 году, когда перешел из "Боруссии" в "Барселону". По данным источника немецкого издания Bild, футболист оштрафован на десять тысяч евро.
"После его отъезда это был не дом, а мусорный бак. Мусор был в каждой комнате. Когда я вошел в дом, мне стало страшно", – цитирует издание владельца дома Герда Вайссенберга, который первоначально требовал 21 тысячу евро компенсации.
Напомним, что в конце прошлого года появились сообщения, что "Барселона" готова избавиться от Усмана Дембеле. Футболист мало общается с одноклубниками, слишком много играет в компьютерные игры и при этом регулярно опаздывает на тренировки и командные собрания.
Тогда "Барселона" планировала получить за Дембеле не менее 100 миллионов евро в случае трансфера, хотя в 2017 году каталонский клуб заплатил за Дембеле 105 миллионов евро и может выплатить дополнительные 40 миллионов в качестве бонусов. Но в итоге Усман остался в команде. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 120 миллионов евро.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Звезду "Барселоны" оштрафовали за горы мусора в съемном доме". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Bild , Сегодня|Спорт