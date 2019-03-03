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"Это невероятно подло": экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет

Сегодня, 12:27

Николь Шерзингер шокировало их совместное с Льюисом Хэмилтоном интимное видео в сети, она готова "прихлопнуть" виновного

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: Instagram
"Это невероятно подло": экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/baa/a72/5c7baaa7260d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/baa/a72/5c7baaa7260d0.jpg Формула 1 Николь Шерзингер шокировало их совместное с Льюисом Хэмилтоном интимное видео в сети, она готова "прихлопнуть" виновного

Экс-подруга британского пилота Льюиса Хэмилтона Николь Шерзингер впервые рассказала, что чувствовала, когда в интернет просочилось их совместное интимное видео. По словам Шерзингер, она готова была найти и "прихлопнуть" того, кто это сделал. Хэмилтон и Шерзингер то расставались, то сходились вновь на протяжении семи лет, пока окончательно не разорвали отношения в 2015 году.

Выступая на вечеринке Элтона Джона на Оскаре в Лос-Анджелесе, она сказала вспомнила, в каком шоке находилась.

"Я искренне не понимаю, зачем кому-то делать подобное. Это невероятно подло", – пожаловалась певица.

Также источник таблоида The Sun рассказал некоторые подробности реакции Хэмилтона и Шерзингер на утечку видео: "Николь и Льюис были в ужасе от взлома и хотят докопаться до сути. Они хотят знать, как, черт возьми, это просочилось. Это было очень унизительно для Николь, и она чувствует себя действительно оскорбленной. Она хочет пока оставаться в тени и работать, чтобы забыть о случившемся".

Неизвестный взломал телефон звезды и опубликовал в интернете видео, на котором она с Хэмилтоном находилась в постели. С тех пор видеоролик был распространен более 600 тысяч раз.

Напомним, что руководители команд Формулы-1 назвали Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком прошлого сезона.

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Тег Льюис Хэмилтон, гонщики, николь шерзингер

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Источники:

The Sun , Сегодня|Спорт

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