"Это невероятно подло": экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет
Николь Шерзингер шокировало их совместное с Льюисом Хэмилтоном интимное видео в сети, она готова "прихлопнуть" виновного
Экс-подруга британского пилота Льюиса Хэмилтона Николь Шерзингер впервые рассказала, что чувствовала, когда в интернет просочилось их совместное интимное видео. По словам Шерзингер, она готова была найти и "прихлопнуть" того, кто это сделал. Хэмилтон и Шерзингер то расставались, то сходились вновь на протяжении семи лет, пока окончательно не разорвали отношения в 2015 году.
Выступая на вечеринке Элтона Джона на Оскаре в Лос-Анджелесе, она сказала вспомнила, в каком шоке находилась.
"Я искренне не понимаю, зачем кому-то делать подобное. Это невероятно подло", – пожаловалась певица.
Также источник таблоида The Sun рассказал некоторые подробности реакции Хэмилтона и Шерзингер на утечку видео: "Николь и Льюис были в ужасе от взлома и хотят докопаться до сути. Они хотят знать, как, черт возьми, это просочилось. Это было очень унизительно для Николь, и она чувствует себя действительно оскорбленной. Она хочет пока оставаться в тени и работать, чтобы забыть о случившемся".
Неизвестный взломал телефон звезды и опубликовал в интернете видео, на котором она с Хэмилтоном находилась в постели. С тех пор видеоролик был распространен более 600 тысяч раз.
Напомним, что руководители команд Формулы-1 назвали Льюиса Хэмилтона лучшим гонщиком прошлого сезона.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Это невероятно подло": экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Руководители команд Формулы-1 назвали лучшего гонщика сезона
По итогам голосования тройка лучших не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом