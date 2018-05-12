Гран-при Испании в Формуле-1: квалификацию выиграл Хэмилтон

Сегодня, 18:18

Чемпион мира обошел своего партнера по команде Боттаса на несколько сотых секунды

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию и сделал селфи на подиуме. Фото AFP
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию и сделал селфи на подиуме. Фото AFP

В субботу прошла квалификация Гран-при Испании в Формуле-1. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время. Действующий чемпион мира в субботу победил со временем 1 минута 16,173 секунды. Вторым стал его партнер по "Мерседесу" финн Вальттери Боттас – 1.16,213. Третий результат у пилота "Феррари" немца Себастьяна Феттеля – 1.16,305.

Гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье.

Результаты квалификации Гран-при Испании:

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
М Время Кр М Время Кр М Время Кр
1. Л.Хэмилтон Mercedes 5 1:17.633 3 4 1:17.166 7 1 1:16.173 7
2. В.Боттас Mercedes 6 1:17.674 4 3 1:17.111 3 2 1:16.213 7
3. С.Феттель Ferrari 1 1:17.031 7 1 1:16.802 3 3 1:16.305 6
4. К.Райкконен Ferrari 3 1:17.483 6 2 1:17.071 3 4 1:16.612 6
5. М.Ферстаппен Red Bull 2 1:17.411 5 5 1:17.266 5 5 1:16.816 5
6. Д.Риккардо Red Bull 4 1:17.623 5 7 1:17.638 6 6 1:16.818 8
7. К.Магнуссен Haas 7 1:18.169 10 6 1:17.618 9 7 1:17.676 8
8. Ф.Алонсо McLaren 8 1:18.276 9 10 1:18.100 6 8 1:17.721 6
9. К.Сайнс Renault 10 1:18.480 4 9 1:17.803 8 9 1:17.790 7
10. Р.Грожан Haas 9 1:18.305 10 8 1:17.699 8 10 1:17.835 8
11. С.Вандорн McLaren 15 1:18.885 10 11 1:18.323 8
12. П.Гасли Toro Rosso 11 1:18.550 10 12 1:18.463 6
13. Э.Окон ForceIndia 14 1:18.813 10 13 1:18.696 8
14. Ш.Леклер Sauber 12 1:18.661 10 14 1:18.910 5
15. C.Перес ForceIndia 13 1:18.740 10 15 1:19.098 8
16.Н.Хюлкенберг Renault 16 1:18.923 6
17. М.Эриксон Sauber 17 1:19.493 9
18. С.Сироткин Williams 18 1:19.695 10
19. Л.Стролл Williams 19 1:20.225 9
20. Б.Хартли ToroRosso 20 0

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, гран-при Испании

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