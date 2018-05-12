Гран-при Испании в Формуле-1: квалификацию выиграл Хэмилтон

Чемпион мира обошел своего партнера по команде Боттаса на несколько сотых секунды

В субботу прошла квалификация Гран-при Испании в Формуле-1. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время. Действующий чемпион мира в субботу победил со временем 1 минута 16,173 секунды. Вторым стал его партнер по "Мерседесу" финн Вальттери Боттас – 1.16,213. Третий результат у пилота "Феррари" немца Себастьяна Феттеля – 1.16,305.

Гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье.

Результаты квалификации Гран-при Испании:

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. Л.Хэмилтон Mercedes 5 1:17.633 3 4 1:17.166 7 1 1:16.173 7 2. В.Боттас Mercedes 6 1:17.674 4 3 1:17.111 3 2 1:16.213 7 3. С.Феттель Ferrari 1 1:17.031 7 1 1:16.802 3 3 1:16.305 6 4. К.Райкконен Ferrari 3 1:17.483 6 2 1:17.071 3 4 1:16.612 6 5. М.Ферстаппен Red Bull 2 1:17.411 5 5 1:17.266 5 5 1:16.816 5 6. Д.Риккардо Red Bull 4 1:17.623 5 7 1:17.638 6 6 1:16.818 8 7. К.Магнуссен Haas 7 1:18.169 10 6 1:17.618 9 7 1:17.676 8 8. Ф.Алонсо McLaren 8 1:18.276 9 10 1:18.100 6 8 1:17.721 6 9. К.Сайнс Renault 10 1:18.480 4 9 1:17.803 8 9 1:17.790 7 1 0 . Р.Грожан Haas 9 1:18.305 10 8 1:17.699 8 10 1:17.835 8 11. С.Вандорн McLaren 15 1:18.885 10 11 1:18.323 8 12. П.Гасли Toro Rosso 11 1:18.550 10 12 1:18.463 6 13. Э.Окон ForceIndia 14 1:18.813 10 13 1:18.696 8 14. Ш.Леклер Sauber 12 1:18.661 10 14 1:18.910 5 15. C.Перес ForceIndia 13 1:18.740 10 15 1:19.098 8 16.Н.Хюлкенберг Renault 16 1:18.923 6 17. М.Эриксон Sauber 17 1:19.493 9 18. С.Сироткин Williams 18 1:19.695 10 19. Л.Стролл Williams 19 1:20.225 9 20. Б.Хартли ToroRosso 20 – 0

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