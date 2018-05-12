Гран-при Испании в Формуле-1: квалификацию выиграл Хэмилтон
Чемпион мира обошел своего партнера по команде Боттаса на несколько сотых секунды
В субботу прошла квалификация Гран-при Испании в Формуле-1. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время. Действующий чемпион мира в субботу победил со временем 1 минута 16,173 секунды. Вторым стал его партнер по "Мерседесу" финн Вальттери Боттас – 1.16,213. Третий результат у пилота "Феррари" немца Себастьяна Феттеля – 1.16,305.
Гонка Гран-при Испании пройдет в воскресенье.
Результаты квалификации Гран-при Испании:
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|5
|1:17.633
|3
|4
|1:17.166
|7
|1
|1:16.173
|7
|2. В.Боттас
|Mercedes
|6
|1:17.674
|4
|3
|1:17.111
|3
|2
|1:16.213
|7
|3. С.Феттель
|Ferrari
|1
|1:17.031
|7
|1
|1:16.802
|3
|3
|1:16.305
|6
|4. К.Райкконен
|Ferrari
|3
|1:17.483
|6
|2
|1:17.071
|3
|4
|1:16.612
|6
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|2
|1:17.411
|5
|5
|1:17.266
|5
|5
|1:16.816
|5
|6. Д.Риккардо
|Red Bull
|4
|1:17.623
|5
|7
|1:17.638
|6
|6
|1:16.818
|8
|7. К.Магнуссен
|Haas
|7
|1:18.169
|10
|6
|1:17.618
|9
|7
|1:17.676
|8
|8. Ф.Алонсо
|McLaren
|8
|1:18.276
|9
|10
|1:18.100
|6
|8
|1:17.721
|6
|9. К.Сайнс
|Renault
|10
|1:18.480
|4
|9
|1:17.803
|8
|9
|1:17.790
|7
|10. Р.Грожан
|Haas
|9
|1:18.305
|10
|8
|1:17.699
|8
|10
|1:17.835
|8
|11. С.Вандорн
|McLaren
|15
|1:18.885
|10
|11
|1:18.323
|8
|12. П.Гасли
|Toro Rosso
|11
|1:18.550
|10
|12
|1:18.463
|6
|13. Э.Окон
|ForceIndia
|14
|1:18.813
|10
|13
|1:18.696
|8
|14. Ш.Леклер
|Sauber
|12
|1:18.661
|10
|14
|1:18.910
|5
|15. C.Перес
|ForceIndia
|13
|1:18.740
|10
|15
|1:19.098
|8
|16.Н.Хюлкенберг
|Renault
|16
|1:18.923
|6
|17. М.Эриксон
|Sauber
|17
|1:19.493
|9
|18. С.Сироткин
|Williams
|18
|1:19.695
|10
|19. Л.Стролл
|Williams
|19
|1:20.225
|9
|20. Б.Хартли
|ToroRosso
|20
|–
|0
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