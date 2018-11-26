Льюиса Хэмилтона связали и пытались подменить на Гран-при Абу-Даби

Американский актер Уилл Смит и британский пилот Льюис Хэмилтон сняли забавное видео накануне Гран-при Абу-Даби. Якобы Смит пытался поучаствовать в гонке вместо Хэмилтона, предварительно связав пилота.

"Эй, Льюис, извини, извини. Тут такое дело, послушай, это единственная возможность в моей жизни, а ты уже выиграл чемпионат. Наплюй ты на гонку! Никто не заметит разницы, ты черный, я черный. Им всем безразлично. Извини, дружище", – сказал Смит связанному британскому спортсмену, после чего вышел к болиду Хэмилтона в его шлеме.

Однако команда гонщика заметила подмену и вывела Смита из боксов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton) 25 Ноя 2018 в 4:30 PST

Льюис Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат мира Формулы-1. Однако это не сказалось на настрое пилота. Последняя гонка в сезона – Гран-при Абу-Даби – также осталась за Хэмилтоном.

Ранее мы писали, что Кими Райкконен побил рекорд Михаэля Шумахера. Между первой и последней победой финского гонщика прошло более 15 лет.

Напомним, что россиянам не дали купить команду Формулы-1, хотя они предлагали больше денег. "Форс Индия" была продана за 117 миллионов долларов, хотя российская компания давала 160 млн.